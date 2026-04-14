Avviso 1/2026 POC Regione Siciliana, Performare presenta tre percorsi formativi per occupabilità e inclusione

Nell’ambito dell’Avviso 1/2026 della Regione Siciliana, finalizzato al rafforzamento delle competenze del capitale umano, alla promozione dell’occupabilità e dell’inclusione sociale, Performare partecipa con una proposta formativa mirata, costruita in coerenza con i fabbisogni del territorio.

Performare è una società consortile a responsabilità limitata, società benefit, con sede a Siracusa, specializzata nella progettazione ed erogazione di servizi formativi, nello sviluppo delle competenze professionali e nella consulenza aziendale. In qualità di società benefit, opera con l’obiettivo di integrare valore economico e responsabilità sociale, promuovendo inclusione, sostenibilità e parità di genere, e contribuendo alla crescita delle competenze e dell’occupabilità dei lavoratori.

Performare ha scelto di presentare tre percorsi formativi, individuando nell’industria e nel turismo due settori strategici per Siracusa e per la creazione di concrete opportunità di lavoro.

Nel dettaglio, l’offerta formativa proposta comprende: un percorso dedicato al settore industriale, per la figura di Operatore CAD, sempre più richiesta nei processi di progettazione tecnica e innovazione produttiva; due percorsi rivolti al settore turistico, per le figure di Collaboratore di cucina e Collaboratore di sala e bar, profili fondamentali per il comparto dell’accoglienza e della ristorazione;

Tutti i percorsi sono progettati in coerenza con il Repertorio della Regione Siciliana, al fine di garantire l’allineamento agli standard regionali delle competenze e favorire una reale spendibilità delle figure professionali nel mercato del lavoro.

Le iscrizioni devono pervenire, entro il prossimo 17 aprile, attraverso il sito www.performaresb.it