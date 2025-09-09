Avviso relativo all’istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di nuova linea in cavo aerea MT ad Augusta

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111 e 112 del Regio Decreto n. 1775/1933 e dell’art.4 Legge Regionale 12 maggio 2022, n. 11,
rende noto
la realizzazione ed esercizio di NUOVA linea in cavo aerea MT fino alla costruenda cabina secondaria DG2061/7 ed.9 denominata GreenEnergy – D830-2-761455 (opere specifiche) a servizio di un impianto di produzione a fonte solare della potenza in immissione in rete di 975 kW nonché la realizzazione e l’esercizio di linea aerea MT ESISTENTE per rifacimento/potenziamento (opere di potenziamento) denominate Tratta A e Tratta B. Le opere di rete summenzionate fanno riferimento alla soluzione tecnica elaborata dal gestore di rete E-distribuzione S.p.A. al codice di rintracciabilità della pratica produttore ID_357570336. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere specifiche, consistono in: nuova Linea MT in cavo aereo E-AL da 150 mm2 per metri complessivi 600, nuova linea MT interrata AL-185 mm2 per metri complessivi 20 e la posa della cabina secondaria di consegna DG 2061/7 ed. 9.
Le opere specifiche ricadono nel Comune di Augusta (SR) al foglio 47 particelle 151-150-148-147- 306 e foglio 49 particelle 32 – 212. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di riferimento/potenziamento consistono in: Linea MT in cavo aereo AL-150 mm2 per metri complessivi 4875. Le opere di rifacimento/potenziamento ricadono nel Comune di Augusta (SR) ai fogli e particelle meglio indicate nell’allegato “B. Piano Particellare – Opere di potenziamento”. La società, con istanza rivolta all’Assessorato all’Energia – Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, inoltrata per il tramite del Genio Civile di Siracusa, in data 16 giugno 2025 e ss. ii. e assunta al protocollo informatico in data 10 luglio 2025 al n. 25129 con num. Rif. pratica (Rif. Iride 22180/25) – Fasc. Reti n. 1781, ha fatto istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti elettrici di cui al presente avviso, seguita dall’indizione di Conferenza di Servizi in modalità asincrona da parte dell’Assessorato sopra citato con prot. N. 26286 del 21/07/2025 (Fasc. Reti n. 1781).
L’istanza e i relativi elaborati sono depositati presso gli Uffici del Genio civile di Siracusa, Via Brenta, 75-77 96100 Siracusa (SR) e sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse, dimostrandone la titolarità. Per la realizzazione di dette opere è stata richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi dell’art. 111 del Regio Decreto 1775/1933, DRP 327/2001 e art. 5 Legge Regionale 11/2022. Eventuali opposizioni e/o osservazioni alla realizzazione degli impianti in argomento possono essere presentate, da chiunque vi abbia interesse, presso l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa ovvero presso l’Ufficio Comunale di Augusta nel cui Albo Pretorio verrà affisso il presente “Rende Noto” entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione che avrà luogo a partire dal 29 Luglio 2025.
Avvisa
Ai sensi degli artt. 11 e 52 ter del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che:
▪ i fondi interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dalla stazione elettrica e all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto o non soggetti alla procedura di asservimento coattivo e interessati esclusivamente dall’occupazione temporanea, sono di seguito indicati per Comune amministrativo e catastale e per tipologia di vincolo nel seguente modo: Cognome e Nome dell’intestatario catastale od aventi causa dagli stessi, luogo e data di nascita (o la denominazione dell’ente e/o società intestatari) o Codice Fiscale o Partita Iva, mappale e particella;
Vincolo di servitù di elettrodotto opere specifiche
Comune di Augusta
ALBANESE LICIA – nata a IUGOSLAVIA (EE) il 26/08/1943 C.F: LBNLCI43M66Z118P – F.47 – P.lla 151;
GUGLIUZZA PAOLO nato a CALTAGIRONE (CT) il 19/01/1943 C.F: GGLPLA43A19B428G – F.47 – P.lla 151;
TRINGALI GIUSEPPE nato a VENEZUELA (EE) il 03/08/1959 C.F: TRNGPP59M03Z614Q – F. 47 – P.lle 150-148-147;
LA PERGOLA S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA con sede in SIRACUSA (SR) P.IVA: 01451470890 – F. 47 – P.lla 306;
FANCIULLO CARMELA, DI SALVATORE, FANCIULLO SALVATORE, FU CARMELO, FINOCCHIARO ANGELA, FU VINCENZO MAR NOBILE, FINOCCHIARO GIUSEPPE, FU VINCENZO, FINOCCHIARO LUCIA FU VINCENZO MAR FANCIULLO, FINOCCHIARO LUCIANO, FU SALVATORE – F. 49 – P.lla 32; GREEN ENERGY S.R.L. con sede in INTROD (AO) P.IVA: 01435200892 – F. 49 – P.lla 212
Vincolo di servitù di elettrodotto opere di rifacimento/potenziamento
Comune di Augusta
APRILE ROBERTA nata a AUGUSTA (SR) il 15/06/1989 C.F: PRLRRT89H55A494C – F. 38 – P.lla 121;
SPECIALE DOMENICO nato a LENTINI (SR) il 04/11/1941 C.F: SPCDNC41S04E532J – F. 38 – P-lla 202;
TRINGALI FRANCESCA nata a AUGUSTA (SR) il 18/04/1946 C.F: TRNFNC46D58A494V – F. 38 – P-lla 202;
MARCHINI KATIA nata a CASTELNUOVO MAGRA (SP) il 25/02/1948 C.F: MRCKTA48B65C240I – F. 38 – P.lla 13;
GIAMBLANCO SALVATORE nato a ISPICA (RG) il 12/07/1953 C.F: GMBSVT53L12E366C – F. 38 – P.lla 170;
GIRGENTI ROSARIA nata a MELILLI (SR) il 14/09/1941 C.F: GRGRSR41P54F107M – F. 39 – P.lla 287;
TORRETTI DOMENICO nato a CATANIA (CT) il 08/04/1963 C.F: TRRDNC63D08C351S – F. 39 – P.lla 287;
TORRETTI GIUSEPPA nata a CATANIA (CT) il 09/12/1965 C.F: TRRGPP65T49C351G – F. 39 – P.lla 287;
BUSCEMI ANNUNZIATA nata a CATANIA (CT) il 08/07/1941 C.F: BSCNNZ41L48C351C – F. 39 – P.lle 240 – 239;
DI STEFANO MARIO nato a AUGUSTA (SR) il 18/07/1958 C.F: DSTMRA58L18A494B – F. 39 – P.lle 240 – 239;
LUMINARIO GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 20/09/1942 C.F: LMNGPP42P20A494A – F. 39 – P.lle 240 – 239;
TERRANOVA PIETRO nato a CATANIA (CT) il 29/06/1954 C.F: TRRPTR54H29C351A – F. 39 – P.lle 240 – 239;
CARULLI LEONARDO nato a AUGUSTA (SR) il 26/01/1988 C.F: CRLLRD88A26A494Q – F. 39– P.lla 238;
PASQUA DOMENICO MICHAEL nato a AUGUSTA (SR) il 01/09/1997 C.F: PSQDNC97P01A494G – F. 39 – P.lla 185;
VEGLIO MARZIANO nato a FANO (PU) il 11/02/1950 C.F: VGLMZN50B11D488R – F. 39 – P.lla 235;
BRIGANTI LIDIA nata a LICATA (AG) il 03/09/1957 C.F: BRGLDI57P43E573T – F. 39 – P.lla 235;
DI MODICA SIMONA nata a AUGUSTA (SR) il 18/01/1972 C.F: DMDSMN72A68A494R – F. 39 – P.lla 263;
ROMEO SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 18/02/1942 C.F: RMOSST42B18A494I – F. 39 – P.lla 190;
ZANTI ROSARIA nata a AUGUSTA (SR) il 27/05/1947 C.F: ZNTRSR47E67A494P – F. 39 – P.lla 190;
CIPRIANO GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 14/07/1947 C.F: CPRGPP47L14A494F – F. 39 – P.lla 265;
GIANINO ADALGISA nata a AUGUSTA (SR) il 29/06/1946 C.F: GNNDGS46H69A494O – F. 39 – P.lla 265;
CASUCCIO ROBERTO nato a AUGUSTA (SR) il 26/11/1964 C.F. CSCRRT64S26A494R – F. 39 – P.lla 197;
CASUCCIO SALVATORE nato a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 23/12/1928 C.F: CSCSVT28T23B520Y – F. 39 – P.lla 197;
EVANGELISTA ANTONIETTA nata a LORETO APRUTINO (PE) il 13/06/1946 C.F: VNGNNT46H53E691G – F. 39 – P.lla 197;
BARONE ALEX nato a AUGUSTA (SR) il 29/06/2000 C.F: BRNLXA00H29A494L – F. 39 – P.lla 198;
BARONE IRENE nata a AUGUSTA (SR) il 20/11/1995 C.F:BRNRNI95S60A494Y – F. 39 – P.lla 198;
BARONE PIERO nato a AUGUSTA (SR) il 03/11/1961 C.F: BRNPRI61S03A494A – F. 39 – P.lla 198;
BARONE ROSITA nata a AUGUSTA (SR) il 23/09/1970 C.F: BRNRST70P63A494P – F. 39 – P.lla 198;
PRATO MARIA nata a AUGUSTA (SR) il 21/04/1938 C.F: PRTMRA38D61A494F – F. 39 – P.lla 198;
LAVAGGI ELENA nata a AUGUSTA (SR) il 11/03/1905 C.F: LVGLNE05C51A494O – F. 39 – P.lla 194;
TIRALONGO FERDINANDO nato a CATANIA (CT) il 19/06/1940 C.F: TRLFDN40H19C351S – F. 39 – P.lla 194;
GIANINO GIUSEPPA nata a AUGUSTA (SR) il 29/11/1910 C.F: GNNGPP10T41A494N – F. 39 – P.lla 145;
GIANINO ROSARIO nato a AUGUSTA (SR) il 08/11/1906 C.F: GNNRSR06S08A494D – F. 39 – P.lla 145;
DI GRANDE ELISABETTA nata a AUGUSTA (SR) il 15/01/1976 C.F: DGRLBT76A55A494Q – F. 39 – P.lla 146;
CASTRO DOMENICA nata a AUGUSTA (SR) il 09/11/1933 C.F: CSTDNC33S49A494G – F. 39 – P.lla 17;
CONSOLINO LUCIA nata a AUGUSTA (SR) il 13/04/1953 C.F: CNSLCU53D53A494Y – F. 39 – P.lla 17;
CONSOLINO SALVATORE nato a AUGUSTA (SR) il 09/02/1959 C.F: CNSSVT59B09A494R – F. 39 – P.lla 17;
CONSOLINO MURIEL nata a AUGUSTA (SR) il 30/03/1989 C.F: CNSMRL89C70A494Z – F. 39 – P.lla 17;
SUDANO LEANDRA nata a AUGUSTA (SR) il 21/03/1963 C.F: SDNLDR63C61A494W – F. 39 – P.lla 17;
COSTANZO DILETTA nata a AUGUSTA (SR) il 17/12/1981 C.F: CSTDTT81T57A494A – F. 39 – P.lle 30, 18, 25, 19, 36, 20;
COSTANZO GIUSEPPE GIORGIO nato a AUGUSTA (SR) il 14/11/1977 C.F: CSTGPP77S14A494E – F. 39 – P.lle 30, 18, 25, 19, 36, 20;
BAFFO CARMELA nata a AUGUSTA (SR) il 20/04/1928 C.F: BFFCML28D60A494Z – F. 40 – P.lla 45 e F. 71 – P.lla 65;
PATANIA CARMELO nato a AUGUSTA (SR) il 08/07/1956 C.F: PTNCML56L08A494M – F. 40 – P.lla 45 e F. 71 – P.lla 65;
PATANIA LEONARDA nata a AUGUSTA (SR) il 15/12/1953 C.F: PTNLRD53T55A494J – F. 40 – P.lla 45 e F. 71 – P.lla 65;
RANNO MARIO nato a LENTINI (SR) il 18/11/1941 C.F: RNNMRA41S18E532Y – F. 40 – P.lle 76, 55;
RANNO SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 28/10/1939 C.F: RNNSST39R28A494G – F. 40 – P.lle 76, 55;
DI GAETANO GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 14/09/1981 C.F: DGTGPP81P14A494H – F. 40 – P.lla 56;
GULINO CARMELO nato a AUGUSTA (SR) il 17/06/1973 C.F: GLNCML73H17A494D – F. 40 – P.lle 57, 347;
BATTAGLIA JOSE’ MANUEL ANGELO nato a VENEZUELA (EE) il 12/12/1969 C.F: BTTJMN69T12Z614L – F. 40 – P.lla 563;
BATTAGLIA ROSA MARIA nata a VENEZUELA (EE) il 12/01/1963 C.F: BTTRMR63A52Z614I – F. 40 – P.lla 563;
DI PIETRO CARMELA nata a SORTINO (SR) il 26/10/1933 C.F: DPTCML33R66I864S – F. 40 – P.lla 166;
GULINO FRANCESCA nata a AUGUSTA (SR) il 10/03/1957 C.F: GLNFNC57C50A494B – F. 40 – P.lla 166;
GULINO LOREDANA nata a AUGUSTA (SR) il 15/10/1962 C.F: GLNLDN62R55A494R – F. 40 – P.lla 166;
BATTIATO GIUSEPPE nato a LENTINI (SR) il 27/11/1944 C.F: BTTGPP44S27E532W – F. 40 – P.lle536, 390, 537;
NICOTRA ADRIANA nata a AUGUSTA (SR) il 25/05/1983 C.F: NCTDRN83E65A494H – F. 40 – P.lle 437, 519;
NICOTRA MAURO nato a AUGUSTA (SR) il 16/07/1945 C.F: NCTMRA45L16A494N – F. 40 – P.lle 437, 519;
NICOTRA VERONICA nata a AUGUSTA (SR) il 18/01/1981 C.F: NCTVNC81A58A494V – F. 40 – P.lla 437;
NICOTRA ANTONIO nato a AUGUSTA (SR) il 04/03/1955 C.F: NCTNTN55C04A494F – F. 40 – P.lla 317;
RIZZA EMANUELE nato a AUGUSTA (SR) il 10/10/1939 C.F: RZZMNL39R10A494W – F. 40 – P.lle 528, 163, 526;
RIZZA GIORGIO nato a AUGUSTA (SR) il 30/04/1947 C.F: RZZGRG47D30A494A – F. 40 – P.lle 528, 163, 526, 306;
LOMBARDO ANNA ROSA nata a AUGUSTA (SR) il 26/11/1950 C.F: LMBNRS50S66A494Y – F. 40 – P.lla 404;
PUGLIARES CARMELINA nata a AUGUSTA (SR) il 28/01/1945 C.F: PGLCML45A68A494H – F. 40 – P.lla 521;
RIZZA MARIA LUCIA nata a AUGUSTA (SR) il 20/05/1966 C.F: RZZMLC66E60A494I – F. 40 – P.lla 521;
RIZZA ROSARIO nato a AUGUSTA (SR) il 21/09/1964 C.F: RZZRSR64P21A494X – F. 40 – P.lle 521, 469;
RIZZA CARMELO nato a AUGUSTA (SR) il 16/12/1964 C.F: RZZCML64T16A494H – F. 40 – P.lla 474;
RIZZA IGNAZIO nato a CALTAGIRONE (CT) il 10/01/1934 C.F: RZZGNZ34A10B428W – F. 40 – P.lla 475;
RIZZA GIANLUIGI nato a AUGUSTA (SR) il 03/11/1973 C.F: RZZGLG73S03A494I – F. 40 – P.lla 441;
CATANIA DOMENICO nato a MESSINA (ME) il 21/05/1975 C.F: CTNDNC75E21F158B – F. 40 – P.lla 482;
SERRA FRANCESCA nata a AUGUSTA (SR) il 20/04/1972 C.F: SRRFNC72D60A494U – F. 40 – P.lla 482;
SORTINO MARIA nata a AUGUSTA (SR) il 18/05/1950 C.F: SRTMRA50E58A494G – F. 40 – P.lla 177;
LO TURCO CARMELO nato a CATANIA (CT) il 03/01/1944 C.F: LTRCML44A03C351T – F. 40 – P.lla 262;
PATANIA MARIA nato/a a AUGUSTA (SR) il 08/05/1952 – F. 40 – P.lla 262;
CARASTRO SALVATORE nato a BRONTE (CT) il 11/02/1940 C.F: CRSSVT40B11B202Y – F. 40 – P.lle 413, 414, 342;
LO TURCO ANGELA nata a CATANIA (CT) il 24/07/1946 C.F: LTRNGL46L64C351O – F. 40 – P.lle 413, 414, 342;
COSTANZO GIOVANNI nato a AUGUSTA (SR) il 23/03/1992 C.F: CSTGNN92C23A494K – F. 40 – P.lla 195;
NATOLI SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 13/10/1945 C.F: NTLSST45R13A494T – F. 40 – P.lla 84;
MOSCHITTO ELENA nata a AUGUSTA (SR) il 08/03/1990 C.F: MSCLNE90C48A494W – F. 40 – P.lle 298, 511;
SAVOCA SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 03/08/1945 C.F: SVCSST45M03A494X – F. 40 – P.lla 301;
RUTA FRANCESCO nato a AUGUSTA (SR) il 26/09/1981 C.F: RTUFNC81P26A494H – F.40 – P.lla 302;
CICCARELLO GIUSEPPA nata a AUGUSTA (SR) il 02/12/1948 C.F: CCCGPP48T42A494Z – F.40 – P.lla 303;
LOMBARDO GABRIELLA nata a CATANIA (CT) il 28/04/1979 C.F: LMBGRL79D68C351J – F.40 – P.lle 514-515;
LOMBARDO VALENTINA nata a AUGUSTA (SR) il 04/08/1981 C.F: LMBVNT81M44A494Y – F.40 – P.lle 514-515;
ZANGHI TERESA nata a AUGUSTA (SR) il 01/05/1938 C.F: ZNGTRS38E41A494V – F. 40 – P.lla 343;
PATANE’ ROSARIA nata a CATANIA (CT) il 04/04/1931 C.F: PTNRSR31D44C351A – F. 40 – P.lla 409;
SCHILLACI STEFANO nato a CATANIA (CT) il 11/10/1963 C.F: SCHSFN63R11C351M – F. 40 – P.lla 409;
SCHILLACI VINCENZO nato a CATANIA (CT) il 08/08/1968 C.F: SCHVCN68M08C351O – F. 40 – P.lla 409;
SPADARO FRANCESCA ALFIA nata a LIMINA (ME) il 11/02/1922 C.F: SPDFNC22B51E594E – F. 40 – P.lla 222;
TRIGILIO FRANCESCO nato a AUGUSTA (SR) il 17/05/1912 C.F: TRGFNC12E17A494Z – F. 40 – P.lla 222;
BORINA LICIA nata a AUGUSTA (SR) il 04/08/1976 C.F: BRNLCI76M44A494M – F. 40 – P.lle 225, 220;
BORINA ROBERTA nata a AUGUSTA (SR) il 28/02/1979 C.F: BRNRRT79B68A494D – F. 40 – P.lle 225, 220;
BORINA ROCCO nato a AUGUSTA (SR) il 24/08/1948 C.F: BRNRCC48M24A494E – F. 40 – P.lle 225, 220;
TRINGALI FRANCESCO nato a AUGUSTA (SR) il 07/01/1929 C.F: TRNFNC29A07A494H – F. 40 – P.lla 337;
TRIGILIO GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 06/08/1946 C.F: TRGGPP46M06A494P – F. 42 – P.lla 504;
TRIGILIO ROSA nata a AUGUSTA (SR) il 05/01/1981 C.F: TRGRSO81A45A494Y – F. 42 – P.lla 504;
TRIGILIO SEBASTIANA nata a SIRACUSA (SR) il 01/06/1974 C.F: TRGSST74H41I754U – F. 42 – P.lla 504;
TRIGILIO SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 17/12/1975C.F: TRGSST75T17A494U – F. 42 – P.lla 504;
BLANCO GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 24/11/1981 C.F: BLNGPP81S24A494V – F. 42 – P.lla 407;
PIAZZA FABIANA nata a AUGUSTA (SR) il 16/05/1987 C.F: PZZFBN87E56A494V – F. 42 – P.lla 82;
PINTO DANIELE nato a AUGUSTA (SR) il 05/02/1991 C.F: PNTDNL91B05A494W – F. 42 – P.lla 82;
CACCHIONE ANTONIETTA nata a CAMPOBASSO (CB) il 13/06/1933 C.F: CCCNNT33H53B519J – F. 42 – P.lla 130;
D’AMATO ANNA nata a AUGUSTA (SR) il 12/02/1978 C.F: DMTNNA78B52A494Y – F. 42 – P.lle 99, 477;
CICCARELLO FRANCESCO nato a SIRACUSA (SR) il 01/10/1941 C.F: CCCFNC41R01I754S – F. 42 – P.lla 386;
MOSCHITTO ANTONINO nato a AUGUSTA (SR) il 14/09/1955 C.F: MSCNNN55P14A494P – F. 42 – P.lla 135;
MOSCHITTO VINCENZA nata a AUGUSTA (SR) il 03/11/1958 C.F: MSCVCN58S43A494V – F. 42 – P.lla 135;
MOSCHITTO ANTONINO nato a AUGUSTA (SR) il 13/04/1966 C.F: MSCNNN66D13A494U – F. 42 – P.lla 135;
RIZZO GIUSEPPE nato a CATANIA (CT) il 31/10/1978 C.F: RZZGPP78R31C351A – F. 42 – P.lla 135;
AMARO ALESSANDRO nato a PALERMO (PA) il 12/08/1961 C.F: MRALSN61M12G273H – F. 67 – P.lle 6, 62;
AMARO CARLO nato a CATANIA (CT) il 11/07/1990 C.F: MRACRL90L11C351T – F. 67 – P.lle 6, 42;
LANZIROTTI LORENZO nato a AUGUSTA (SR) il 28/12/1987 C.F: LNZLNZ87T28A494C – F. 67 – P.lla 222;
AMORE ERIKA nata a AUGUSTA (SR) il 03/12/1988 C.F: MRARKE88T43A494I – F. 70 – P.lla 424;
AMORE MARIA GRAZIA nata a PALERMO (PA) il 05/04/1987 C.F: MRAMGR87D45G273Z – F. 70 – P.lla 424;
GALOFARO ANGELA nata a AUGUSTA (SR) il 14/01/1945 C.F: GLFNGL45A54A494E – F. 70 – P.lla 424;
GALOFARO SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 29/03/1950 C.F: GLFSST50C29A494A – F. 70 – P.lla 424;
GALOFARO SONIA nata a AUGUSTA (SR) il 28/02/1974 C.F: GLFSNO74B68A494I – F. 70 – P.lla 424;
GALOFARO VINCENZO nato a AUGUSTA (SR) il 02/01/1969 C.F: GLFVCN69A02A494F – F. 70 – P.lla 424;
MARINO ROSARIA ANNA nata a AUGUSTA (SR) il 12/04/1962 C.F: MRNRRN62D52A494Y – F. 70 – P.lle 424, 426;
RIERA GIUSEPPA nata a AUGUSTA (SR) il 30/07/1936 C.F: RRIGPP36L70A494Q – F. 70 – P.lle 424, 416, 421;
SATTA MARIA nata a AUGUSTA (SR) il 05/07/1937 C.F: STTMRA37L45A494X – F. 70 – P.lle 424, 426;
SATTA ROSA nata a AUGUSTA (SR) il 28/10/1942 C.F: STTRSO42R68A494D – F. 70 – P.lle 424, 426;
SERRA LAURA nata a SIRACUSA (SR) il 28/10/1965 C.F: SRRLRA65R68I754S – F. 70 – P.lle 424, 416, 421;
SERRA MARIA ANTONIETTA nata a AUGUSTA (SR) il 13/06/1971 C.F: SRRMNT71H53A494G – F. 70 – P.lla 424;
SERRA PRIMAVERA VINCENZA nata a AUGUSTA (SR) il 06/08/1942 C.F: SRRVCN42M46A494V – F. 70 – P.lla 424;
ZANGHI’ GIUSEPPA nata a AUGUSTA (SR) il 06/09/1951 C.F: ZNGGPP51P46A494I – F. 70 – P.lla 424;
ZANGHI’ RITA nata a AUGUSTA (SR) il 17/10/1963 C.F: ZNGRTI63R57A494J – F. 70 – P.lla 424;
ZANGHI’ SALVATORE nato a AUGUSTA (SR) il 27/08/1956 C.F: ZNGSVT56M27A494Z – F. 70 – P.lla 424;
ZANGHI’ SEBASTIANO nato a AUGUSTA (SR) il 12/09/1960 C.F: ZNGSST60P12A494V – F. 70 – P.lla 424;
CHIESA MADRE DI AUGUSTA con sede in AUGUSTA (SR) C.F: 00000000018 – F. 70 – P.lle 418, 416, 421;
SERRA SALVATORE nato a AUGUSTA (SR) il 07/01/1937 C.F: SRRSVT37A07A494N – F. 70 – P.lla 418;
ANDRONICO EMILIA nata a AUGUSTA (SR) il 03/06/1951 C.F: NDRMLE51H43A494Q – F. 70 – P.lle 46, 138, 47, 189;
ANDRONICO KATIA nata a AUGUSTA (SR) il 19/04/1948 C.F: NDRKTA48D59A494C – F. 70 – P.lle 46, 138, 47, 189;
GIUMMO EMILIA nata a AUGUSTA (SR) il 03/01/1953 C.F: GMMMLE53A43A494Q – F. 70 – P.lle 47, 189;
GIUMMO FRANCESCA CARLA nata a MESSINA (ME) il 07/06/1957 C.F: GMMFNC57H47F158D – F. 70 – P.lle 47, 189;
BETTI ANNA CARLA nata a LIVORNO (LI) il 16/09/1930 C.F: BTTNCR30P56E625C – F. 70 – P.lle 230, 235;
LOMBARDO ANNA MARIA nata a ROMA (RM) il 01/01/1933 C.F: LMBNMR33A41H501V – F. 70 – P.lle 230, 235;
LOMBARDO CECILIA nata a LIVORNO (LI) il 24/07/1963 C.F: LMBCCL63L64E625B – F. 70 – P.lle 230, 235;
LOMBARDO STEFANO nato a LIVORNO (LI) il 06/01/1966 C.F: LMBSFN66A06E625B – F. 70 – P.lle 230, 235;
SIRAM S.P.A. con sede in MILANO (MI) C.F: 08786190150 – F. 70 – P.lle 390, 389;
LANTERIGIROLAMO nato a AUGUSTA (SR) il 30/09/1951 C.F: LNTGLM51P30A494X – F. 70 – P.lla 238;
LANTERI MARIANNA nata a CATANIA (CT) il 05/01/1957 C.F: LNTMNN57A45C351Y – F. 70 – P.lla 238;
BONA DELIA nata a AUGUSTA (SR) il 14/03/1974 C.F: BNODLE74C54A494Y – F. 70 – P.lle 387, 399, 401;
BONA FRANCESCO nato a AUGUSTA (SR) il 01/12/1947 C.F: BNOFNC47T01A494E – F. 70 – P.lle 387, 399, 401, 100;
BONA GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 22/03/1975 C.F: BNOGPP75C22A494F – F. 70 – P.lle 387, 100;
LANTERI GIROLAMO nato a AUGUSTA (SR) il 30/09/1951 C.F: LNTGLM51P30A494X – F. 70 – P.lle 387, 386;
RIZZOTTO PAOLA nata a MONTEROSSO ALMO (RG) il 21/03/1953 C.F: RZZPLA53C61F610U – F. 70 – P.lle 94, 113, 114, 115, 171, 140;
TROVATO ALESSANDRA nata a SIRACUSA (SR) il 30/09/1983 C.F: TRVLSN83P70I754T – F. 70 – P.lle 94, 113, 114, 115,171, 140;
TROVATO CARMELO nato a SIRACUSA (SR) il 08/11/1989 C.F: TRVCML89S08I754O – F. 70 – P.lle 94, 113, 114, 115, 171, 140;
TROVATO VALERIA nata a SIRACUSA (SR) il 25/01/1985 C.F: TRVVLR85A65I754K – F. 70 – P.lle 94, 113, 114, 115, 171, 140;
AMARA ANNA MARIA nata a AUGUSTA (SR) il 07/05/1948 C.F: MRANMR48E47A494C – F. 70 – P.lla 170;
AMARA CARMELO nato a AUGUSTA (SR) il 05/11/1938 C.F: MRACML38S05A494E – F. 70 – P.lla 170;
AMARA LUCIA nata a GENOVA (GE) il 09/06/1978 C.F: MRALCU78H49D969I – F. 70 – P.lla 170;
AMARA OTTAVIO nato a AUGUSTA (SR) il 19/05/1945 C.F: MRATTV45E19A494G – F. 70 – P.lla 170;
AMARA RICCARDO nato a AUGUSTA (SR) il 11/08/1942 C.F: MRARCR42M11A494C – F. 70 – P.lla 170;
AMARA SALVATORE nato a AUGUSTA (SR) il 04/11/1932 C.F: MRASVT32S04A494K – F. 70 – P.lla 170;
AMARA SANTO nato a AUGUSTA (SR) il 02/02/1936 C.F: MRASNT36B02A494I – F. 70 – P.lla 170;
SEQUENZIA ANGELO nato a AUGUSTA (SR) il 19/03/1989 C.F: SQNNGL89C19A494N – F. 71 – P.lle 91, 42;
SEQUENZIA GIUSEPPE nato a AUGUSTA (SR) il 24/08/1954 C.F: SQNGPP54M24A494P – F. 71 – P.lle 91, 42;
SEQUENZIA SIMONA nata a AUGUSTA (SR) il 04/11/1991 C.F: SQNSMN91S44A494P – F. 71 – P.lle 91, 42;
GULINO CARMELO nato a AUGUSTA (SR) il 17/06/1973 C.F: GLNCML73H17A494D – F. 71 – P.lle 67, 98;
LAVAGGI OTTAVIO nato a AUGUSTA (SR) il 25/07/1895 C.F: LVGTTV95L25A494K – F. 71 – P.lla 41;
MUSUMECI ANNA , MAR LAVAGGI nata a ACIREALE (CT) il 01/08/1895 C.F: MSMNNA95M41A028B – F. 71 – P.lla 41;
DI FRANCO AURELIA nata a AUGUSTA (SR) il 19/08/1931 C.F: DFRRLA31M59A494Q – F. 76 – P.lla 241;
POMPEANO ANTONIO & FIGLI S.R.L. con sede in AUGUSTA (SR) P .IVA: 01289040899 – F. 76 – P.lla 241;
CONSORZIO DELLA. PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA ZONA SUD DELL – F. 76 – P.lla 179;
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO CON SEDE IN ROMA C.F: 97048990580 – F. 76 – P.lla 151;
LOMBARDO ROSARIO nato a AUGUSTA (SR) il 05/01/1949 C.F: LMBRSR49A05A494R – F. 76 – P.lla 232;
