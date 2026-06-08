Avvocati in sciopero fino al 12 giugno: assemblea della Camera Penale di Siracusa

Gli avvocati penalisti italiani incrociano le braccia da oggi, 8 giugno, fino al prossimo 12 giugno. L’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale è stata proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane per protestare contro quanto emerso nella Casa Circondariale di Perugia “Capanne”, dove sarebbero stati intercettati colloqui tra detenuti e difensori.

Una vicenda che, secondo l’UCPI, rappresenta una gravissima lesione del diritto di difesa e dei principi costituzionali che regolano il rapporto tra assistito e avvocato. Per approfondire i contenuti della protesta e informare i professionisti del territorio, questa mattina la Camera Penale di Siracusa “Pier Luigi Romano” ha convocato un’assemblea aperta agli avvocati penalisti.

A spiegare le ragioni dell’astensione è stato il presidente della Camera Penale siracusana, Giuseppe Lantieri. “Lo sciopero è stato proclamato con una delibera adottata il 22 maggio scorso dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e riguarda il periodo compreso tra l’8 e il 12 giugno -, ha spiegato Lantieri -. La decisione nasce dai fatti avvenuti nel carcere di Perugia, dove sono stati intercettati colloqui tra detenuti e avvocati, con una evidente compromissione della riservatezza che deve caratterizzare il rapporto difensivo”.

Secondo il presidente della Camera Penale di Siracusa, il tema non riguarda soltanto il singolo episodio, ma investe un principio cardine dell’ordinamento democratico. “L’avvocato e il proprio assistito devono poter dialogare liberamente – prosegue -. La riservatezza dei colloqui non tutela soltanto il difensore, ma soprattutto il diritto di difesa del cittadino. Se viene meno questa garanzia, viene compromesso uno dei pilastri fondamentali del giusto processo”.

Lantieri ha sottolineato come la legge preveda strumenti precisi quando emergono sospetti sulla commissione di reati. “Nessuno sostiene che un avvocato non possa essere indagato. Se esistono elementi concreti che fanno ipotizzare la partecipazione del difensore a un’attività criminosa, l’autorità giudiziaria dispone già degli strumenti necessari per procedere. Il problema nasce quando si intercettano indiscriminatamente colloqui che, per legge, sono coperti da una tutela rafforzata“.

Da qui la preoccupazione espressa dall’Unione delle Camere Penali. “Le intercettazioni in astratto sono uno strumento legittimo di indagine, ma ciò che non può essere accettato è che vengano registrati colloqui che coinvolgono il difensore nell’esercizio della propria funzione. La riservatezza tra avvocato e assistito è una garanzia costituzionale e convenzionale, riconosciuta anche dalla normativa europea“.

Tra gli interventi dell’assemblea anche quello dell’avvocato Antonino Campisi, responsabile dell’Osservatorio Carceri della Camera Penale di Siracusa, che da tempo segue le problematiche legate al sistema penitenziario e che sulla vicenda ha già interessato il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia.

“Le nostre richieste sono molto chiare – ha spiegato Campisi –. Innanzitutto chiediamo che il lavoro dei difensori venga rispettato e tutelato sia dal legislatore sia dagli organi inquirenti. L’articolo 24 della Costituzione stabilisce che il diritto di difesa è un diritto inviolabile e il rapporto tra avvocato e assistito deve essere garantito e protetto“.

Campisi ha ricordato come la normativa preveda già precise limitazioni all’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgono i difensori. “I dialoghi e i colloqui tra cliente e avvocato non possono essere utilizzati, salvo casi particolari nei quali sia lo stesso professionista a essere oggetto di indagine. Diversamente si supera il perimetro delle garanzie previste dall’ordinamento e si rischia di compromettere il diritto di difesa“.

Secondo il responsabile dell’Osservatorio Carceri, la questione investe direttamente il principio costituzionale del giusto processo. “L’articolo 111 della Costituzione stabilisce che accusa e difesa debbano confrontarsi in condizioni di parità. Devono disporre di strumenti che consentano un reale contraddittorio. Se una delle due parti conosce preventivamente strategie, valutazioni e contenuti dei colloqui difensivi, questa parità viene meno“.

Da qui la preoccupazione espressa dalla categoria. “In questo modo la difesa viene lesa nei propri diritti e viene inevitabilmente spiazzata. Quando si altera l’equilibrio tra accusa e difesa non si può più parlare di giusto processo nel senso pieno del termine. Il rischio è quello di un processo sbilanciato, nel quale viene compromessa una delle principali garanzie previste dal nostro ordinamento democratico“, ha concluso Campisi.

La mobilitazione culminerà l’11 giugno con una manifestazione nazionale a Perugia, città simbolo della vicenda che ha dato origine alla protesta. Nel frattempo, anche la Camera Penale di Siracusa continuerà a promuovere momenti di confronto e approfondimento per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che, secondo i penalisti, riguarda non una categoria professionale, ma la tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino.