Avvocati, svolta sulle procedure di pagamento: passa l’emendamento del Movimento 5 Stelle

Politica · Giustizia

“Tempi certi e più brevi per le procedure di opposizione ai decreti di pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio. È questo grazie all’approvazione, nelle ore scorse, dell’emendamento del Movimento 5 Stelle con cui si stabiliscono tempi ridotti in materia di opposizione ai decreti di pagamento”. Lo comunica il parlamentare Filippo Scerra, Questore della Camera dei Deputati, tra i firmatari della proposta insieme ad Alfonso Colucci e Valentina D’Orso.

“La maggioranza in Commissione lo aveva ritirato, ma noi abbiamo deciso di riproporlo con determinazione, ottenendo il via libera dell’Aula. È un risultato concreto e un’ottima notizia per gli avvocati italiani”, sottolinea Scerra. La questione riguarda una procedura che, fino a poco tempo fa, consentiva un’istruttoria relativamente rapida per contestare i decreti di liquidazione dei compensi. Negli ultimi mesi, invece, l’iter sarebbe diventato più lungo e farraginoso, con conseguenze soprattutto per i giovani avvocati.

Per molti di loro, infatti, le somme riconosciute per le attività di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato rappresentano una componente significativa del reddito professionale. “Eliminiamo così un ostacolo burocratico ed economico, restituendo maggiore certezza ad una procedura che impatta sul lavoro degli avvocati”, conclude Scerra.