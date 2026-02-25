Azzerate le deleghe al Libero consorzio di Siracusa. Messina: “una maggioranza che arretra”

“L’annunciato azzeramento delle deleghe al Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia) da parte del Presidente Giansiracusa non rappresenta affatto un “nuovo inizio” per l’ente, ma appare piuttosto come un maldestro tentativo di coprire una crisi politica ormai evidente. Con l’imminente scioglimento del Consiglio comunale di Priolo Gargallo sarà dichiarato decaduto anche il suo vicepresidente della Provincia; altro che rilancio, si tratta della presa d’atto di una perdita pesante negli equilibri interni alla maggioranza”. A parlare è Ferdinando Messina, responsabile provinciale Enti locali per Forza Italia.

“Ad oggi salgono a tre i Consiglieri provinciali decaduti dalla Lista che ha sostenuto la sua elezione e di questi due del Movimento per l’Autonomia (MPA); altro che rinnovamento, siamo di fronte a una maggioranza che arretra, perde rappresentanza sui territori e tenta di nascondere le proprie difficoltà dietro una tempestiva operazione di facciata – aggiunge – Basta fare un semplice esame dei risultati alle scorse elezioni del Libero Consorzio e raffrontare i 54mila voti ottenuti dalla Lista a sostegno del presidente Giansiracusa con la somma dei voti dei tre consiglieri decaduti pari a 20mila voti. A questo punto al Presidente non resta che prenderne atto e assumere le dovute consequenziali decisioni”.