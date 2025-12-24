Ultime news

Babbo Natale è carabiniere per i bambini ricoverati nei reparti pediatria a Siracusa, Avola e Lentini

Un segno di vicinanza concreta per stare accanto a chi sta affrontando grandi sfide e rendere più serena la degenza dei bimbi, accompagnandoli con un sorriso nell’attesa di tornare presto a casa

La tradizione si rinnova e anche quest’anno, in occasione del Santo Natale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno provato a portare un sorriso ai bambini ricoverati nei presidi ospedalieri.

In particolare, i Carabinieri delle Stazioni di Siracusa, Avola e Lentini hanno portato dei doni ai piccoli ricoverati presso i reparti di pediatria degli Ospedali “Umberto I” di Siracusa, di Lentini e “G. Di Maria” di Avola, unendo alla gioia dei bambini quella dei Carabinieri stessi che, con un piccolo gesto, hanno provato a regalare momenti di spensieratezza ai piccoli ricoverati e ai loro genitori.

Un segno di vicinanza concreta per stare accanto a chi sta affrontando grandi sfide e rendere più serena la degenza dei bimbi, accompagnandoli con un sorriso nell’attesa di tornare presto a casa.


