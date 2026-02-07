Balneari, CNA Siracusa: “Servono semplificazione, sostegni e tempi certi per rilanciare il comparto dopo l’uragano Harry”

Si è svolta questa mattina all’hotel Fontane Bianche l’assemblea promossa da CNA Siracusa con gli operatori balneari del territorio, obiettivo fare il punto sulle prospettive del comparto dopo i devastanti effetti dell’uragano Harry.

Un incontro partecipato e costruttivo, inserito nel quadro degli appuntamenti che CNA Sicilia sta promuovendo con gli europarlamentari per portare all’attenzione delle istituzioni europee le istanze delle imprese siciliane. Presente all’assemblea l’onorevole Marco Falcone, che ha raccolto le sollecitazioni degli operatori balneari assicurando il proprio supporto e indicando un chiaro quadro di azione a livello europeo.

Al centro del confronto, tre capisaldi sui quali CNA Siracusa intende concentrare la propria azione sindacale nei prossimi mesi: semplificazione delle procedure autorizzative, sostegni concreti alle imprese colpite ed estensione temporale delle concessioni demaniali.

“Gli operatori balneari del nostro territorio hanno subito danni ingenti a causa dell’uragano Harry – hanno dichiarato Gianpaolo Miceli e Rosanna Magnano rispettivamente coordinatore regionale di CNA Balneari e presidente di CNA Siracusa – e oggi più che mai hanno bisogno di risposte chiare e tempestive. Servono procedure snelle per la ricostruzione, risorse adeguate per ripartire e la certezza di poter pianificare il futuro attraverso concessioni di durata adeguata. Sono questi i punti fermi su cui insisteremo con determinazione nelle sedi istituzionali competenti”.

Presente inoltre il presidente regionale di CNA Balneari Sicilia Mario Fazio.

L’europarlamentare Marco Falcone ha manifestato piena disponibilità a farsi portavoce delle istanze del settore balneare siracusano nelle sedi europee, individuando possibili percorsi di intervento e sostegno.

Al termine dell’assemblea, i partecipanti hanno effettuato un sopralluogo diretto sull’arenile, per constatare “de visu” l’entità dei danni provocati dalla violenta perturbazione che ha messo in ginocchio le strutture balneari e il litorale.