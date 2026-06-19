Banca d’Italia presenta a Siracusa il Rapporto sull’economia della Sicilia

Torna a Siracusa un importante momento di approfondimento economico promosso dalla Banca d’Italia. Mercoledì 1 luglio, alle 10.30, nella Sala “Gianformaggio” della sede di Confindustria Siracusa in viale Scala Greca, sarà presentato il Rapporto annuale “L’economia della Sicilia”, il tradizionale documento con cui l’Istituto centrale analizza l’andamento economico della regione, le dinamiche produttive, il sistema del credito, gli investimenti e le prospettive di sviluppo dell’Isola.

L’iniziativa assume un significato particolare per il territorio siracusano, poiché riporta in città, dopo diversi anni, un appuntamento di alto profilo dedicato all’analisi economica regionale e al confronto tra istituzioni, mondo delle imprese e accademia.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e la direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella. Il Rapporto sarà quindi illustrato da Francesco David e Giuseppe Saporito della Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della Banca d’Italia, che presenteranno dati, indicatori e principali evidenze sull’economia siciliana, offrendo una fotografia aggiornata dello stato di salute del sistema economico regionale.

A seguire è previsto un momento di confronto e approfondimento con Rosario Pistorio, amministratore delegato di Sonatrach Raffineria Italiana, e Maurizio Caserta, professore di Economia Politica dell’Università degli Studi di Catania.

L’incontro rappresenterà un’occasione di particolare interesse per imprenditori, professionisti, amministratori e operatori economici chiamati a confrontarsi sulle sfide che attendono la Sicilia nei prossimi anni, tra competitività, innovazione, transizione energetica e attrazione degli investimenti.

La presentazione del Rapporto della Banca d’Italia costituisce infatti uno degli appuntamenti più autorevoli per comprendere l’evoluzione del quadro economico regionale e valutare opportunità e criticità che interessano il tessuto produttivo dell’Isola.