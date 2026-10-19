Banche, rinnovo del contratto e IA: a Siracusa il congresso provinciale Fabi

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Video · L'intervento

Il rinnovo del contratto nazionale, le trasformazioni degli assetti bancari e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni del credito. Sono i temi al centro dell’intervento di Lando Maria Sileoni, segretario generale nazionale della Fabi, intervenuto oggi a Siracusa in occasione del congresso provinciale della Federazione autonoma bancari italiani.

Sileoni ha descritto una fase complessa per il comparto, caratterizzata da più processi destinati a incidere sulle condizioni di lavoro e sul futuro degli istituti di credito. Tra le priorità del sindacato c’è il rinnovo del contratto nazionale Abi, scaduto da sei mesi con la definizione sia della parte normativa sia di quella economica.

La richiesta avanzata dalla Fabi è di un aumento salariale di 518 euro, con l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori bancari. Sul piano normativo, il confronto con la controparte dovrà affrontare anche le conseguenze delle operazioni straordinarie che stanno ridisegnando il settore.

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Secondo Sileoni, le possibili aggregazioni tra istituti potrebbero modificare in tempi rapidi gli equilibri del sistema bancario italiano, con la nascita di nuovi gruppi e la possibile scomparsa di alcune realtà. Un processo che, a suo giudizio, richiede attenzione da parte delle organizzazioni sindacali e degli stessi vertici aziendali.

Il segretario nazionale ha sottolineato la necessità che amministratori delegati e consigli di amministrazione tengano conto delle ricadute occupazionali e condividano con le rappresentanze dei lavoratori le scelte strategiche. Il rinnovo contrattuale, ha ricordato, riguarda direttamente circa 260mila bancari del comparto Abi e, indirettamente, anche altri 30mila lavoratori del settore del credito cooperativo, soprattutto per gli effetti della parte economica.

Le trasformazioni degli assetti societari, inoltre, potrebbero avere conseguenze anche per la clientela: dalla disponibilità dei servizi alla gestione dei finanziamenti, dei depositi e dei mutui. Per questo, ha evidenziato Sileoni, il cambiamento dovrà essere accompagnato da un confronto capace di tenere insieme le esigenze delle aziende, dei dipendenti e degli utenti.

Un altro fronte riguarda l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle attività bancarie. Per il segretario generale della Fabi, la questione non può essere ridotta alla contrapposizione tra opportunità e rischio: la tecnologia deve essere governata attraverso regole e strumenti adeguati.

L’intelligenza artificiale, ha spiegato, potrà favorire la nascita di nuove figure professionali e rendere necessari nuovi inquadramenti, anche sotto il profilo economico. Allo stesso tempo, alcune attività oggi svolte nelle banche potrebbero essere superate dalle nuove modalità di organizzazione del lavoro.

Da qui l’importanza di affrontare questi cambiamenti anche attraverso la contrattazione nazionale, per tutelare i lavoratori e accompagnare l’evoluzione delle competenze.

Il sindacato, ha concluso Sileoni, è chiamato a esercitare un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano il futuro del comparto, partecipando al confronto con le controparti sulle trasformazioni che interesseranno il sistema bancario nei prossimi anni.