Bandi agricoli 2023–2027, confronto in Confindustria Siracusa con l’assessore Luca Sammartino

Si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle 16, nella Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa, l’incontro “Presentazione nuovi bandi PSP 2023–2027 – L’Assessore informa il territorio”.

L’iniziativa è finalizzata a illustrare le opportunità offerte dal Piano Strategico della PAC 2023–2027, con particolare attenzione alle misure di sostegno e sviluppo per le imprese agricole, in un’ottica di innovazione, competitività e sostenibilità.

A guidare i lavori sarà l’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che offrirà un aggiornamento sulle politiche regionali e sulle risorse disponibili. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.

Previsti interventi tecnici di Francesco Azzaro, dirigente dell’Ispettorato Agricoltura di Siracusa, e Paolo Terranova, presidente dell’Ordine degli Agronomi di Siracusa.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentate esperienze concrete, tra cui il progetto SoiLUTION, del Liceo Corbino sviluppato nell’ambito del programma di formazione imprenditoriale presso le scuole superiori del territorio a cura dei Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa con Junior Achievement Italia, e la testimonianza dell’azienda Pasam Agrumi, esempio di innovazione nel settore.

L’appuntamento è aperto a tutte le imprese del territorio e rappresenta un’importante occasione di confronto diretto sulle nuove misure e sulle modalità di accesso ai finanziamenti, con l’obiettivo di rafforzare il sistema agricolo locale e favorire una partecipazione ampia e consapevole.