Bandi regionali a rischio nullità: in bilico misure per circa 250 milioni di euro

Circa 250 milioni di euro di incentivi e contributi regionali potrebbero finire al centro di un contenzioso amministrativo. A far emergere il caso è un rilievo del Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga) della Regione Siciliana, secondo cui diversi bandi emanati negli ultimi mesi potrebbero presentare un vizio procedurale tale da esporli al rischio di annullamento.

Il nodo riguarda la natura degli atti con cui sono stati pubblicati gli avvisi. Secondo il Cga, alcuni decreti assessoriali avrebbero contenuto disposizioni di carattere regolamentare e, proprio per questo, avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposti al parere obbligatorio dello stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa. Un passaggio che, secondo il rilievo formulato, non sarebbe avvenuto.

Al momento non esiste alcuna pronuncia che abbia dichiarato nulli i bandi. Il rischio è potenziale e riguarda l’eventuale proposizione di ricorsi da parte di soggetti interessati, che potrebbero chiedere al giudice amministrativo l’annullamento delle procedure facendo leva sul presunto vizio di legittimità.

Tra le misure interessate figurano alcuni dei principali interventi finanziati dalla Regione Siciliana negli ultimi mesi: circa 200 milioni di euro destinati agli incentivi per le imprese che assumono nuovo personale, 20 milioni per il bonus ristrutturazione della prima casa, 18 milioni per il programma “South Working”, 12 milioni per gli incentivi al fotovoltaico domestico e ulteriori risorse destinate al sostegno dell’editoria.

La vicenda ha spinto il governo regionale ad avviare un confronto per individuare una soluzione che possa mettere al riparo gli avvisi già pubblicati. In una prima fase era stata valutata anche l’ipotesi di un intervento normativo all’Assemblea regionale siciliana per qualificare espressamente tali decreti come atti non regolamentari, ma questa strada non sarebbe stata poi perseguita.

L’obiettivo della Regione è evitare che il rilievo del Cga possa tradursi in una paralisi delle procedure e nell’apertura di un’ondata di contenziosi, con possibili ripercussioni sull’erogazione dei contributi destinati a imprese, famiglie e altri beneficiari.

Per il momento, quindi, i bandi restano validi e operativi. La loro sorte dipenderà però dall’evoluzione del confronto istituzionale e dall’eventuale apertura di contenziosi davanti alla giustizia amministrativa, che potrebbero incidere sull’attuazione di misure economiche per un valore complessivo di circa un quarto di miliardo di euro.