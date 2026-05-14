Bandiera Blu 2026, ancora nessun riconoscimento per le spiagge siracusane

Ancora una volta la provincia di Siracusa resta fuori dall’elenco delle località premiate con la Bandiera Blu. A renderlo noto è stata la Foundation for Environmental Education (Fee), l’organizzazione internazionale con sede a Copenhagen che ogni anno assegna il riconoscimento alle migliori località marittime e lacustri per qualità delle acque, sostenibilità ambientale e servizi turistici.

Per il 2026 sono 257 i Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu, undici in più rispetto allo scorso anno. Tra le nuove località premiate figurano anche due comuni siciliani: Ispica, in provincia di Ragusa, e Lipari, nel Messinese. Nessun riconoscimento, invece, per Siracusa e il suo territorio.

Una nuova esclusione che pesa soprattutto alla luce degli investimenti avviati dal Comune di Siracusa negli ultimi anni per cercare di ottenere il prestigioso vessillo internazionale. Nel 2024 l’amministrazione comunale aveva infatti stanziato 70 mila euro per attività legate alla promozione turistica e ambientale, con l’obiettivo di avviare il percorso per il riconoscimento della Bandiera Blu.

Tra le iniziative previste figuravano studi sulla storia e sulle tradizioni etnoantropologiche del territorio, la valorizzazione delle spiagge cittadine e la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla promozione e alla gestione dell’iter necessario per ottenere il riconoscimento.

Nonostante gli sforzi annunciati e le risorse investite, però, anche quest’anno Siracusa resta fuori dalla lista delle località premiate dalla Fee.

La Bandiera Blu rappresenta uno dei marchi di qualità turistica e ambientale più riconosciuti a livello internazionale, assegnato sulla base di numerosi criteri che riguardano qualità delle acque, gestione ambientale, servizi, sicurezza e sostenibilità.