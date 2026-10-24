Bandiera replica a Messina: “spieghi perché a Rosolini vanno 3,3 milioni e 0 a Siracusa”

Politica · La replica

L’ex consigliere comunale Ferdinando Messina attacca Edy Bandiera per le sue parole di sostegno al sindaco di Siracusa Francesco Italia, così il vicesindaco uscente replica alle parole di Messina:

“Nel mio intervento di ieri, di apprezzamento per l’intervento del sindaco Italia in Consiglio Comunale, non ho menzionato alcun partito. Per un fatto di stile. Visto che è Messina a tirare in ballo il suo partito, Forza Italia, allora preliminarmente è a lui che devo chiedere: può spiegare ai siracusani come mai, a seguito delle ultime variazioni di bilancio della Regione, di due giorni fa, a Rosolini sono stati destinati oltre 3 milioni e 359 mila euro di finanziamenti e a Siracusa zero? Vorrei sapere Messina cosa ha da dire su questo, visto che se non sbaglio ne è anche “responsabile” degli Enti Locali.

Se è così, che con questa “responsabilità” che esercita, egli dimostra di volersi occupare della città oggi e in futuro, allora c’è veramente da preoccuparsi, visto che tutto ciò non è purtroppo neanche una novità, ma una amara costante di ogni provvedimento finanziario della regione.

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Se ritiene di continuare su questa strada, con questo genere di modo di servire il suo territorio, la sua città di appartenenza, continui pure. Io, come ben sa, in maniera chiara e trasparente, senza nulla omettere, ne ho preso le distanze ormai diversi anni fa. Dopodiché, potrei anche replicare alle altre cosette che cita nel suo intervento, però, prima di avventurarsi in lezioni di storia di appartenenza partitica e di amore per la propria città bisognerebbe che spiegasse perché Siracusa, ancora una volta, per ciò che riguarda il suo partito, che egli cita, resta a bocca asciutta mentre altrove arrivano milioni. Grazie”.