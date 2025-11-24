Bando assunzioni del 118 sospeso in attesa del responso Anac

“Saranno immediatamente sospesi tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione a Temporary del bando di Seus 118 per la selezione di autisti-soccorritori. Una decisione imprescindibile in attesa delle determinazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla gara”. Lo annuncia l’assessore alla Salute Daniela Faraoni che, sulla vicenda, è intervenuta con una nota indirizzata alla società partecipata regionale per l’emergenza-urgenza sanitaria.

“Il presidente di Seus Riccardo Castro – prosegue Faraoni – si è impegnato a prendere provvedimenti immediati per lo stop di tutte le procedure in corso e a convocare il consiglio di amministrazione. Sulla gara, infatti, l’Anac ha avviato un procedimento di vigilanza e, anche se la Cuc della Regione Siciliana ha già risposto con i chiarimenti richiesti, siamo ancora in attesa del responso dell’Autorità nazionale. Fino ad allora resterà tutto sospeso, per consentire i necessari approfondimenti dei fatti”.

Dalla Seus sottolineano anche come “la procedura di gara è stata espletata e aggiudicata per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana. La Seus è estranea alle attività di selezione e di reclutamento del personale somministrato. L’impresa aggiudicataria opera con autonomia organizzativa nella definizione dei criteri e delle modalità di reclutamento, dovendosi comunque attenere scrupolosamente al capitolato e alla normativa di settore. Resta ferma la nostra funzione di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, pertanto sarà nostra cura chiedere tempestivamente chiarimenti ed eventualmente attivare gli strumenti previsti dal contratto qualora si riscontrino procedure non coerenti con le linee guida del capitolato”.