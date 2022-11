Bankitalia su Lukoil: “la sua chiusura avrebbe un impatto negativo sull’economia siciliana”

“La Lukoil di Priolo occupa direttamente circa mille persone e si arriva a 7.500 addetti considerando complessivamente gli occupati dell’area industriale in cui l’impresa è insediata. Sicuramente la sua chiusura avrebbe un impatto negativo sull’economia siciliana. Adesso è difficile quantificare l’impatto economico, ma quello che tutti ci auguriamo e che sembra essere molto concreto è che si trovi una soluzione a questa crisi in atto”. Così, ad Agi, il funzionario della sede palermitana di Banca d’Italia, Francesco David, a margine della presentazione dall’aggiornamento congiunturale trimestrale dell’Economia regionale elaborato da Banca d’Italia, in merito al rischio di chiusura della raffineria Lukoil di Priolo Gargallo, in Sicilia.

“In una precedente pubblicazione – ha sottolineato ancora all’Agi David – come Banca d’Italia avevamo fornito un dato complessivo sul settore lavoro dell’area di Augusta che incide per circa il 2.5% del valore aggiunto regionale. Si tratta sicuramente di una realtà importante, di una delle raffinerie di maggiori dimensioni in Italia, da cui proviene un’elevata quantità dei prodotti petroliferi raffinati in Italia. Attualmente sappiamo che è in corso un tavolo al ministero delle imprese e del made in Italy e si sta cercando di trovare una soluzione per salvare l’impresa e i posti di lavoro connessi. Ed quello che ci auguriamo perché l’impatto potrebbe essere rilevante sia per la Sicilia sia più in generale per la capacità di raffinazione a livello italiano”.