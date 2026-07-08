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Barbara col royal beauty makeUp
In collaborazione con   “Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico”

Barbara col e Giuseppe Canonico i protagonisti dell’evento di luglio del matrimonio a Siracusa

Nella meravigliosa location nella zona plemmirio la corte 1881 location per eventi di un certo stile

Nella meravigliosa location nella zona plemmirio la corte 1881 location per eventi di un certo stile

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Siracusa è ormai il palcoscenico perfetto per eventi da sogno, e il matrimonio che si celebrerà questa estate ne è una conferma. La ditta “Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico” è la truccatrice d’eccellenza barbara di royal beauty makeUp 100% Made in Sicily sono stati scelti per lanciare un evento che rimarrà impresso nella memoria degli invitati e dei protagonisti. Anche questa volta, infatti, Giuseppe Canonico, titolare dell’omonima azienda, conferma il suo ruolo da protagonista nell’organizzazione dei più grandi matrimoni e eventi della provincia in collaborazione con la truccatrice Barbara col.

Spiega Barbara col royal beauty makeUp: “il giorno iniziando dal mattino mi occuperò dedicato ai make-up. Per la mamma della sposa e delle damigelle oltre a seguire la sposa step dopo step per tutto l’evento, sarà un momento esclusivo. È stata la nostra sposa a farsi consigliare e abbiamo scelto un clean make-up luminoso e naturale per la cerimonia Un look glam e sofisticato per la prima serata. Un vero onore e piacere che la sposa si è affidata da royal beauty di Barbara col sicuramente perché è sinonimo di stile, professionalità e passione”.

In una delle location più affascinanti e suggestive della città, la corte 1881 si celebrerà il matrimonio dell’anno. Per questioni di privacy, non sono ancora stati svelati i nomi degli sposi né la data dell’evento ma si tratta di una coppia molto conosciuta, dopo la Ramazzotti spuntano anche un altra gettonata coppia pronti a celebrare il loro amore in grande stile. Come già accaduto con matrimoni precedenti, come quello di Giuseppe Zeno e Margaret Mode, che hanno scelto Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico per il loro matrimonio, anche questa volta l’azienda pirotecnica della provincia siciliana si prepara a offrire uno spettacolo mozzafiato.

Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico, azienda con oltre 15 anni di esperienza nel settore, è autorizzata dalla Prefettura di Siracusa e vanta tutte le licenze necessarie per operare. Con una comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi pirotecnici di prestigio, l’azienda ha sempre rispettato tutti gli standard di sicurezza e le normative di legge richieste. Oltre ai matrimoni vip, l’azienda organizza numerosi eventi durante l’anno, dai compleanni ai 18 anni, gender reveal e baby shower, e continua a essere un punto di riferimento nel settore della pirotecnica.

“I nostri eventi sono pensati per far vivere un’esperienza indimenticabile e per rendere ogni occasione unica – afferma Canonico – Se volete che il vostro evento sia veramente speciale, affidatevi a chi ha esperienza, professionalità e passione per la pirotecnica”.

Con un team altamente qualificato, licenze in regola e un’attenzione meticolosa alla sicurezza, “Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico” continua a brillare come una delle aziende più importanti e affidabili nel panorama degli eventi in Sicilia. E adesso, con il matrimonio dei vip a Siracusa, l’azienda si prepara a vivere un altro trionfo: “In bocca al lupo agli sposi, che il loro giorno speciale sia davvero il più grande spettacolo, con il tocco di bellezza di barbara col sarà tutto più chic”.


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