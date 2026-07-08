Barbara col e Giuseppe Canonico i protagonisti dell’evento di luglio del matrimonio a Siracusa

Siracusa è ormai il palcoscenico perfetto per eventi da sogno, e il matrimonio che si celebrerà questa estate ne è una conferma. La ditta “Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico” è la truccatrice d’eccellenza barbara di royal beauty makeUp 100% Made in Sicily sono stati scelti per lanciare un evento che rimarrà impresso nella memoria degli invitati e dei protagonisti. Anche questa volta, infatti, Giuseppe Canonico, titolare dell’omonima azienda, conferma il suo ruolo da protagonista nell’organizzazione dei più grandi matrimoni e eventi della provincia in collaborazione con la truccatrice Barbara col.

Spiega Barbara col royal beauty makeUp: “il giorno iniziando dal mattino mi occuperò dedicato ai make-up. Per la mamma della sposa e delle damigelle oltre a seguire la sposa step dopo step per tutto l’evento, sarà un momento esclusivo. È stata la nostra sposa a farsi consigliare e abbiamo scelto un clean make-up luminoso e naturale per la cerimonia Un look glam e sofisticato per la prima serata. Un vero onore e piacere che la sposa si è affidata da royal beauty di Barbara col sicuramente perché è sinonimo di stile, professionalità e passione”.

In una delle location più affascinanti e suggestive della città, la corte 1881 si celebrerà il matrimonio dell’anno. Per questioni di privacy, non sono ancora stati svelati i nomi degli sposi né la data dell’evento ma si tratta di una coppia molto conosciuta, dopo la Ramazzotti spuntano anche un altra gettonata coppia pronti a celebrare il loro amore in grande stile. Come già accaduto con matrimoni precedenti, come quello di Giuseppe Zeno e Margaret Mode, che hanno scelto Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico per il loro matrimonio, anche questa volta l’azienda pirotecnica della provincia siciliana si prepara a offrire uno spettacolo mozzafiato.

Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico, azienda con oltre 15 anni di esperienza nel settore, è autorizzata dalla Prefettura di Siracusa e vanta tutte le licenze necessarie per operare. Con una comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi pirotecnici di prestigio, l’azienda ha sempre rispettato tutti gli standard di sicurezza e le normative di legge richieste. Oltre ai matrimoni vip, l’azienda organizza numerosi eventi durante l’anno, dai compleanni ai 18 anni, gender reveal e baby shower, e continua a essere un punto di riferimento nel settore della pirotecnica.

“I nostri eventi sono pensati per far vivere un’esperienza indimenticabile e per rendere ogni occasione unica – afferma Canonico – Se volete che il vostro evento sia veramente speciale, affidatevi a chi ha esperienza, professionalità e passione per la pirotecnica”.

Con un team altamente qualificato, licenze in regola e un’attenzione meticolosa alla sicurezza, “Giochi d’Artificio di Giuseppe Canonico” continua a brillare come una delle aziende più importanti e affidabili nel panorama degli eventi in Sicilia. E adesso, con il matrimonio dei vip a Siracusa, l’azienda si prepara a vivere un altro trionfo: “In bocca al lupo agli sposi, che il loro giorno speciale sia davvero il più grande spettacolo, con il tocco di bellezza di barbara col sarà tutto più chic”.