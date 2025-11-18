Barcone con 40 migranti a bordo sulla scogliera del Plemmirio a Siracusa

Sbarco di migranti questa mattina nell’area del Plemmirio, a Siracusa. Intorno alle 8.30 un barcone con a bordo circa quaranta persone è stato avvistato e successivamente raggiunto da Guardia costiera e Polizia di Stato dopo l’approdo sulla scogliera. Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso delle persone in mar.e

I migranti sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine. Avviate le indagini per individuare gli scafisti.