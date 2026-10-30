Bartolo a Siracusa: “Pd e La Vardera, sediamoci a un tavolo per un candidato unico”

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Due candidati in pectore, ma l’obiettivo dovrebbe essere uno soltanto: trovare un nome condiviso per sfidare il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Sicilia. È il messaggio lanciato da Pietro Bartolo, ieri a Siracusa per incontrare i militanti di Italia Viva, dopo l’investitura arrivata da Matteo Renzi alla Leopolda come candidato alla presidenza della Regione per l’area riformista. Un’indicazione che si aggiunge alla candidatura già avanzata da Ismaele La Vardera. All’incontro con Bartolo hanno partecipato anche Giancarlo Garozzo, Alessandra Furnari e Massimo Costanza, a cui Bartolo non nasconde la situazione, ma invita il centrosinistra a evitare una competizione interna che rischierebbe di indebolire la coalizione.

“Sì, siamo in due – conferma Bartolo – La Vardera si è fatto avanti molto prima di me. La mia candidatura è arrivata con la dichiarazione di Renzi alla Leopolda, dopo il mio intervento. Ho accettato volentieri, non per fame di politica e neanche per passione, ma per senso di responsabilità”.

A cambiare gli equilibri politici potrebbero essere anche le dimissioni di Anthony Barbagallo dalla segreteria regionale del Partito democratico. Una novità significativa per Bartolo, che proprio nei contrasti con la precedente gestione del partito individua le ragioni della propria uscita dal Pd.

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“Le aperture ci sono sempre state, perché il Pd è sempre stato il mio partito nei valori – spiega – I problemi li ho avuti con le persone che lo gestivano. Si è creata una frattura che ancora oggi esiste e che mi dispiace molto. Se il partito è arrivato a questo punto, la responsabilità è di Barbagallo. Ha fatto bene a dimettersi e lo ringrazio anche per questo atto di coraggio e di umiltà, che può contribuire a ricomporre il partito”.

Il ragionamento si sposta quindi sulla costruzione di un’alternativa al governo regionale. Bartolo auspica un campo largo che comprenda anche l’area riformista e propone di individuare il candidato alla presidenza attraverso un accordo politico, senza ricorrere necessariamente alle primarie. “Se tutto il campo largo riuscisse a mettersi attorno a un tavolo e a trovare un candidato credibile, corretto, che crede nella politica e che sia accettato da tutti, sarebbe il massimo – afferma – Sarei anche pronto a fare un passo indietro, non ci sono dubbi”.

Un’apertura che riguarda anche La Vardera, pur nella consapevolezza delle differenti posizioni. “La Vardera ha idee molto chiare e vuole presentarsi, con le primarie o senza – osserva Bartolo – Io credo invece che sarebbe opportuno sedersi attorno a un tavolo, ammainare tutte le bandierine e issarne una sola, quella del centrosinistra. Perché uniti possiamo vincere”.

L’appello è dunque rivolto direttamente al Pd e a La Vardera: trovare rapidamente un candidato unico, evitando, se possibile, una sfida interna: “Le primarie sono una competizione all’interno della stessa famiglia e non è una cosa particolarmente gradevole. Ma se dovessimo arrivare a questo, ho già dato la mia disponibilità a partecipare. Se il mio contributo può essere utile alla causa, io ci sono”.

Bartolo è convinto che le difficoltà del governo regionale possano aprire uno spazio politico per il centrosinistra, a condizione di presentarsi unito e con un programma concreto. “La destra in Sicilia è sempre stata forte, ma quello che sta succedendo a livello regionale è scandaloso – attacca – Ogni giorno emerge una nuova vicenda. Sono convinto che, se saremo uniti, potremo vincere e mandare a casa questo governo”.

L’ex europarlamentare insiste però sulla necessità di superare la sola contrapposizione politica. “Non voglio più parlare delle nefandezze della destra, ma di proposte e soluzioni – aggiunge – I problemi della Sicilia li conosciamo tutti, dalla sanità in poi. Non basta continuare a elencarli: bisogna spiegare come affrontarli”. Infine, torna sulle ragioni personali della disponibilità a candidarsi. “Ho 71 anni, potrei stare a casa con i miei nipotini – conclude – Ma da trent’anni mi batto per i più fragili e per i diritti umani. In questo percorso ho ricevuto un consenso importante e sento la responsabilità di metterlo a disposizione di una causa comune. Voglio contribuire a cambiare davvero le cose in Sicilia”.