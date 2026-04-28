Basket, la Corant Rosolini conquista un doppio podio ai Campionati regionali giovanili

Si chiude con risultati di prestigio la stagione giovanile della CorAnt Basket, protagonista nei campionati regionali con due piazzamenti sul podio: terzo posto per l’under 16 maschile e secondo posto per l’under 15 femminile.

Nel campionato regionale AICS, la formazione U16 maschile ha conquistato il gradino più basso del podio al termine di una stagione costante ai vertici. Decisiva la vittoria ottenuta venerdì 17 aprile nella palestra “G. La Pira”, dove i rosolinesi hanno superato con autorità i pari età del Bulldogs Carlentini per 65-43. Una gara mai in discussione, dominata fin dalle prime battute grazie a intensità e determinazione, sostenute anche dal caloroso pubblico di casa.

Tra i protagonisti dell’incontro Martino e Latino, entrambi a quota 12 punti, seguiti da Emmolo M. (9) e Sultana (8), in una prestazione corale che ha confermato la solidità del gruppo.

Grande soddisfazione anche per la squadra U15 femminile, che ha chiuso il campionato al secondo posto dopo l’ultima convincente vittoria sul campo del Thunder Nicolosi. Il match, disputato domenica 19 aprile, si è concluso con un netto 84-32 in favore delle rosolinesi, protagoniste di una prova impeccabile fatta di pressing, recuperi e rapidi contropiedi.

Sugli scudi Calamaro e Zota, entrambe con 16 punti, seguite da Spatola (14) e Racioppo (11), in una gara che ha visto la CorAnt sempre in pieno controllo.

A tracciare il bilancio della stagione è coach Mura: “È stato un anno stupendo e ricco di soddisfazioni. Il terzo posto con la squadra maschile e il secondo con la femminile rappresentano un punto di partenza per crescere ancora. Ogni stagione è sempre più difficile, ma entusiasmo e voglia di migliorarsi non mancano”.

Il tecnico ha poi voluto ringraziare atleti e tifosi: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, per l’impegno e la passione dimostrati. Un grazie anche al pubblico, sempre presente sia in casa che in trasferta”.

Archiviata la stagione regolare, lo sguardo è ora rivolto ai prossimi impegni, con la squadra pronta a tornare in campo per i playoff.