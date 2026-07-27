Basket, il progetto Link unisce Siracusa e Livorno: “Così investiamo sui giovani”

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Video · Il progetto

Un nuovo capitolo per la pallacanestro siracusana prende ufficialmente il via. La Siracusa Basket, attraverso la neonata Siracusa Basket Academy, entra a far parte del progetto LINK insieme alla Libertas Livorno 1947 e alla Libertas Livorno Academy, dando vita a una partnership che punta a mettere al centro la crescita dei giovani atleti, la formazione tecnica e la condivisione di competenze tra due realtà accomunate dalla stessa visione dello sport. La presentazione dell’iniziativa si è svolta venerdì scorso nei locali del Samoa Club.

L’obiettivo è quello di costruire una rete stabile di collaborazione che vada oltre il semplice aspetto agonistico, creando occasioni di confronto tra dirigenti, allenatori e giocatori e offrendo ai ragazzi un percorso di crescita sempre più qualificato.

“La stagione parte da qui, non dalla presentazione della prima squadra“, ha spiegato la presidente della Siracusa Basket Academy, Elisabetta Caracò. “Abbiamo investito tanto sui giovani e questo gemellaggio con una società storica come la Libertas Livorno rappresenta per noi un motivo di orgoglio. È un’opportunità per i nostri ragazzi, ma anche per noi dirigenti e tecnici, perché dal confronto con una realtà di questo livello possiamo imparare e continuare a crescere“. La Caracò ha sottolineato come la società voglia mantenere la propria identità pur continuando a strutturarsi. “Siamo nati piccoli e vogliamo restare piccoli nell’anima. Ma il confronto con una società come Livorno ci permetterà di ampliare i nostri orizzonti e di far crescere tutto il movimento cestistico del territorio“.

Sul piano sportivo, il coach Peppe Bonaiuto guarda invece alla prossima stagione con ambizione. “Abbiamo costruito un roster più lungo rispetto allo scorso anno per affrontare meglio il campionato. L’obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione, consolidarci e provare a conquistare i playoff“.

Per Bonaiuto, però, il vero valore aggiunto della collaborazione riguarda il settore giovanile e la crescita degli allenatori. “Confrontarsi con una piazza come Livorno significa poter osservare metodologie di lavoro consolidate, imparare da tecnici di grande esperienza e riportare qui competenze che faranno crescere tutta la società. Anche i nostri allenatori avranno importanti opportunità di formazione“.

A spiegare la visione strategica dell’Academy è stato il direttore generale Daniele Calvo, che ha evidenziato come il progetto nasca con l’obiettivo di trattenere e valorizzare i talenti del territorio. “La Siracusa Basket Academy nasce proprio per dare ai ragazzi la possibilità di crescere qui, sia come atleti sia come persone. Livorno metterà a disposizione il proprio know-how, le proprie metodologie e la propria esperienza. Vogliamo costruire eccellenza partendo dal nostro territorio“.

Dalla Toscana arriva invece la conferma dello spirito con cui è nato il progetto LINK. Il direttore sportivo della Libertas Livorno 1947, Maurizio Giusti, ha spiegato che la rete è stata pensata per favorire la collaborazione tra società che condividono gli stessi valori educativi.

“Il progetto LINK nasce per creare una rete di collaborazioni tra società che investono realmente sui giovani. Lavorare in sinergia significa condividere idee, opportunità ed esperienze, sempre con trasparenza e con l’obiettivo di far crescere i ragazzi. E poi, come dice il nostro presidente, sognare non costa niente“.

La nuova partnership rappresenta quindi un investimento sul futuro del basket siracusano, con l’ambizione di costruire un percorso stabile di crescita tecnica, educativa e organizzativa, capace di offrire nuove opportunità ai giovani e di rafforzare il movimento cestistico del territorio.