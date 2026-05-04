Basket, il Siracusa resta in Serie C: battuto Scicli nella “bella” play-out (84-74)

Il Siracusa Basket conquista la salvezza e resta in Serie C al termine di una serie play-out intensa e combattuta contro lo Scicli. Nella decisiva gara 3, giocata al PalaAkradina, la squadra guidata da Peppe Bonaiuto si impone per 84-74, chiudendo una stagione complicata con una vittoria dal peso specifico enorme.

Il match decisivo ha raccontato una gara segnata da un avvio travolgente dei padroni di casa. Il primo quarto, chiuso sul 27-10, ha indirizzato subito l’inerzia della partita, mettendo Scicli nelle condizioni di inseguire per tutto il resto dell’incontro.

Nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti nei quarti centrali e finali (parziali 18-16, 20-25, 19-23), Siracusa ha saputo gestire il vantaggio con lucidità e carattere, portando a casa una vittoria meritata.

A trascinare i siracusani sono state soprattutto alcune prove di grande spessore, su tutte quella di Gojkovic, top scorer dell’incontro con 26 punti a referto.

Il successo nella “bella” arriva al termine di una serie equilibrata. Gara 1, infatti, ha visto la vittoria di misura degli uomini di Bonaiuto per 72-68. In gara due, a campi invertiti, è stato invece lo Scicli a far la voce grossa, imponendosi per 76-66 e rinviando tutto a gara 3. “Bella” del Palakradina che ha confermato ancora una volta il fattore campo con il successo dei siracusani per 84-74.

Per il Siracusa Basket si tratta di una salvezza fondamentale, arrivata al termine di un’annata iniziata con ambizioni ben diverse e poi diventata via via più complessa. La vittoria contro Scicli rappresenta una vera e propria liberazione sportiva, conquistata grazie a una prova di gruppo fatta di intensità, concentrazione e cuore. E grazie anche a un pubblico, sempre più numeroso e compatto che non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini