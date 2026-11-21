Sport · Serie B femminile

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Lunedì 23 novembre, alle 19:45, la Pallacanestro Viagrande sarà impegnata sul parquet della Palestra Akradina contro il Siracusa Basket. Il confronto mette di fronte due formazioni che attraversano momenti molto diversi: le etnee guidano la classifica, mentre le siracusane occupano l’ultima posizione.

La squadra allenata da Gabriele Giorgianni arriva all’appuntamento dopo il successo per 74-64 contro il Katane, conquistato davanti al pubblico del PalaTomarchio. Una vittoria importante, che ha dato ulteriore fiducia a un gruppo intenzionato a proseguire il proprio percorso con continuità e determinazione.

Il Siracusa Basket, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza e ottenere un risultato positivo. La classifica non deve ingannare: il Viagrande sarà chiamato a una prova di attenzione, intensità e rispetto dell’avversario, evitando qualsiasi calo di concentrazione.