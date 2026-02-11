Basket, la CorAnt Rosolini non si ferma

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni in casa CorAnt, che registra due splendidi successi, sia con la squadra maschile Under16 che con quella femminile Under15, ma soprattutto con l’esordio in casa dei piccoli del minibasket, gli Aquilotti.

Iniziano da dove avevano lasciato gli U16, cioè con una vittoria in trasferta che vanno a vincere venerdì 6 febbraio nel difficile campo del Bulldogs Carlentini, con il punteggio a favore di 54 a 45. Gara difficile perché gli avversari sfruttano la perfetta conoscenza del campo di casa, molto più piccolo rispetto a quello della CorAnt. Gara dai due volti, con i primi due quarti nettamente a favore dei padroni di casa e con la CorAnt che insegue sempre e riesce ad andare sul riposo lungo in svantaggio di un solo punto. Già dal terzo quarto in poi la grinta e la voglia di blindare il terzo posto in classifica spingono i rosolinesi a una gara di sacrificio in difesa e ottime azioni corali in attacco che gli regalano la vittoria. Tabellini: Latino 23, Emmolo 7, Martino 6, Calvo 4, Hu 4, Tafaro 2, Covato 2, Bucchieri 2, Ignaccolo 2, Aboulaich 2, Nitti 0

Ottimo esordio in casa per le terribili ragazze della CorAnt che domenica 8 febbraio hanno esordito tra le mura amiche con una rombante vittoria per 77 a 40 contro le pari età del Thunder Nicolosi. Gara mai in discussione con le rosolinesi che mettono anima e cuore e tanta grinta e, grazie ad una difesa aggressiva e un ottimo attacco collettivo, riescono a vincere la loro prima gara ufficiale. Da segnalare in attacco i 21 punti di Racioppo Mariam e i 18 di Spatola Francesca, che, insieme al contributo di tutta la squadra, regalano il momentaneo primato in classifica. Tabellini: Racioppo 21, Spatola 18, Zota 9, Pulino 8, Iozia 7, Di Mari 6, Calamaro 3, Emmolo 3, Caschetto 2, Iacono e Cavarra.

A rendere la domenica una vera festa ci hanno pensato gli “Aquilotti” che hanno regalato ai presenti uno spettacolo fatto di sport nella sua vera essenza, ovvero gioco corretto e tanto fair play dove si sono notati bellissimi spunti di vero basket da parte di entrambe le squadre.