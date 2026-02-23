Basket, l’Under 15 femminile della CorAnt è inarrestabile

Continua alla grande la stagione per la squadra U15 femminile della CorAnt Basket, che vince e convince nel Campionato Federale AICS di categoria e sia avvia a concludere la prima fase al comando, conseguendo il record di miglior attacco del campionato, merito di un gran gioco di squadra e di una difesa press a tutto campo. Buona l’amalgama di squadra tra tutti gli elementi del roster ove spiccano le individualità di Spatola Francesca autrice di 27 punti e Racioppo Mariam con 14 punti, ben coadiuvate da tutte le compagne. L’ultima squadra a cadere a Rosolini è stata l’Invictus Basket Palagonia, nella partita disputata sabato 21 febbraio tra le mura amiche della palestra “G. La Pira” vinta per 53 a 44 dalla CorAnt. Dopo 2 ottime vittorie, le terribili ragazze Rosolinesi si preparano al meglio ad affrontare l’altra rivale del girone la Siciliamo Paternò, con cui condividono lo stesso rullino di marcia e con la quale si deciderà il primato del girone, in trasferta domenica 1 marzo. Tabellini: Spatola 27, Racioppo 14, Calamaro 6, Pulino 4,Di Mari 2, Cachetto, Cavarra, Giannone, Iacono, Iozia, Zota.

Da segnalare la bellissima iniziativa delle ragazze della CorAnt Basket, che hanno organizzato un “terzo tempo” per le avversarie a fine incontro, condividendo con loro un dolce rinfresco e trascorrendo bellissimi momenti di sincera amicizia.

La CorAnt Basket Rosolini punta molto sul settore femminile e invita a provare per due lezioni gratuite tutte le bambine e le ragazze dai 5 ai 14 anni.