Basket, Manuel Attard premiato come miglior arbitro del campionato 2026

Il fischetto priolese Manuel Attard premiato come miglior arbitro di basket del campionato 2026 dalla Lega Basket A.

A congratularsi con Manuel Attard, a nome di tutta la comunità, il sindaco Pippo Gianni e la Giunta.

Il premio è stato consegnato ieri a Milano dalla Lega di serie A, l’arbitro priolese ha diretto la prima gara dei playoff di basket tra Armani Olimpia Milano e Reggio Emilia, per poi essere impegnato a Bologna.

Manuel Attard è “l’LBA Referee Of The Year” grazie alle votazioni di giocatori, allenatori e dirigenti.