Basket, Manuel Attard premiato come miglior arbitro della Lega Basket A

Sport · Lba Awards

C’è anche un pezzo di Priolo Gargallo tra i protagonisti degli LBA Awards 2026. Manuel Attard è stato nominato “LBA Referee of the Year”, il riconoscimento riservato al miglior arbitro della stagione nella massima serie italiana di pallacanestro.

A decretare il premio sono stati i rappresentanti dei club di Serie A, chiamati a esprimere le proprie preferenze tra arbitri, giocatori e dirigenti. Attard ha preceduto Guido Giovannetti e Michele Rossi nella graduatoria delle preferenze.

Per il fischietto priolese si tratta di un ulteriore riconoscimento al termine di un percorso ai massimi livelli del basket italiano e internazionale. Attard arbitra in Serie A dal 2014 e ha già superato le 300 gare dirette nel massimo campionato, con nove finali scudetto all’attivo e numerose presenze nelle Final Eight di Coppa Italia e in Supercoppa.

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Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto il Premio Martolini e ha preso parte a importanti competizioni internazionali, tra cui gli Europei del 2022, il Mondiale del 2023 e i Mondiali Under 17 del 2024. È anche tra gli arbitri di Euroleague Basketball.

Il 2026 è stato un anno particolarmente intenso per Attard, protagonista anche di importanti appuntamenti della stagione italiana. Il suo nome è stato associato a diverse gare di vertice, comprese le fasi playoff del campionato.

Il premio LBA arriva dunque al termine di una stagione che conferma la presenza di un arbitro nato e cresciuto a Priolo ai vertici della pallacanestro italiana. Un riconoscimento individuale che si aggiunge a una carriera costruita gara dopo gara sui parquet della Serie A e nelle principali competizioni internazionali.