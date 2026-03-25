Basket, weekend di trionfi per le giovanili della CorAnt Rosolini

Continua alla grande la stagione per la squadra U15 femminile della CorAnt Basket che vince nel Campionato Federale AICS e si avvia a concludere la prima fase al comando, conseguendo il record di miglior attacco del campionato, merito di un gran gioco di squadra e di una difesa press a tutto campo. L’ultima squadra a cadere per mano delle “terribili” ragazze di Rosolini è stata l’Invictus Palagonia che, nell’ultima partita disputata sabato 14 marzo a Palagonia, vede la vittoria al fotofinish delle Rosolinesi per 43 a 39. Da segnalare l’ottima prova difensiva di Iacono Greta che ha limitato la migliore giocatrice avversaria, suonando la carica e spingendo le compagne alla vittoria. Questo il tabellino dell’incontro: Spatola 13, Calamaro 7, Zota 6, Racioppo 5, Pulino 4, Di Mari 4, Giannone 2, Caschetto 2. Iozia, Iacono, Cavarra.

A conclusione della gara, la bella iniziativa delle ragazze del Palagonia che hanno offerto uno stupendo terzo tempo alle rosolinesi, avversarie in campo, ma amiche fuori.

Dopo 3 ottime vittorie le Rosolinesi si preparano al meglio per affrontare l’altra rivale del girone, il Siciliamo Paternò, unica squadra a infliggere all’andata una sconfitta nel campo alla CorAnt.

Diverso discorso per l’U16 maschile della CorAnt, con una squadra di età inferiore rispetto agli avversari, continua a conservare la terza posizione in classifica grazie a un basket aggressivo in difesa e molto organizzato in attacco, nonostante la giovane età, gli atleti vantano una forma fisica invidiabile. Ma l’aspetto che più colpisce è una grande amalgama di squadra, merito di un lavoro certosino svolto in palestra e improntato su sani principi sportivi del gioco di squadra.

Domenica 15 marzo sull’ostico campo del Santa Venerina, i rosolinesi hanno portato a casa un’importante vittoria con il punteggio a favore per 52 a 35, che consolida il terzo posto e permette loro di sognare l’impresa di centrare i playoff. Questo il tabellino dell’incontro: Hu Yuzhe 11, Sultana 10, Latino 10, Bucchieri 7, Covato 6, Emmolo G 4, Aboulaich 2, Martino 2, Tafaro, Emmolo M, Calvo.