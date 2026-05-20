Battaglia sul servizio idrico in provincia. Francofonte e Portopalo sfidano la Regione al Tar, appuntamento al 3 dicembre

Il futuro della gestione idrica in provincia di Siracusa approda ancora una volta davanti ai giudici amministrativi. I comuni di Francofonte e Portopalo di Capo Passero hanno infatti avviato un’azione legale al Tar Sicilia (sezione di Catania) contro l’assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Al centro della contesa ci sono i decreti assessoriali con i quali la Regione ha nominato dei commissari “ad acta” per sostituire i sindaci, le giunte e i consigli comunali negli adempimenti necessari alla costituzione di Aretusacque S.p.A.

I comuni ricorrenti lamentano quello che definiscono un “effetto sostanzialmente espropriativo” delle proprie prerogative. Secondo le difese dei due enti, la Regione avrebbe agito in carenza di potere, poiché i poteri sostitutivi e commissariali in materia di servizio idrico integrato spetterebbero al Presidente della Regione e non all’Assessore. Inoltre, Francofonte e Portopalo contestano l’estensione del commissariamento fino alla definizione della governance societaria e alla nomina dei componenti degli organi di gestione. Per i comuni, tali decisioni dovrebbero restare in mano ai soci pubblici come espressione della propria autonomia, mentre l’intervento regionale è giudicato “irragionevole” e “anticipatorio”, in quanto non conseguente a inadempienze accertate ma basato su una presunta urgenza esecutiva.

L’Assemblea Territoriale Idrica (Ati) di Siracusa e l’Avvocatura dello Stato difendono invece la legittimità dell’intervento: l’azione sostitutiva si sarebbe resa indispensabile per rimuovere l’inerzia dei comuni e rispettare le scadenze della gara per il socio privato, nonché per non compromettere gli obiettivi fissati dal Pnrr e risolvere le procedure di infrazione sulla depurazione delle acque. L’intervento mirerebbe esclusivamente a rendere operative le decisioni d’ambito già assunte, vincolando il commissario a statuti e patti parasociali già approvati.

Il Tar ha però deciso di non pronunciarsi ancora nel merito. Il Collegio ha infatti disposto l’integrazione del contraddittorio: per procedere, sarà necessario coinvolgere formalmente nel giudizio sia la società Aretusacque S.p.A. (che potrebbe subire pregiudizi dall’eventuale annullamento degli atti costitutivi), sia tutti gli altri comuni della provincia di Siracusa in qualità di soci.

Fino a quella data, la gestione del servizio idrico integrato siracusano rimarrà sotto la lente dei giudici, in attesa di capire se la nomina dei commissari regionali sia stata un atto legittimo o un’indebita invasione di campo nell’autonomia dei comuni.