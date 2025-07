Battesimo infuocato per Aretusacque: tra strappi, nuove coalizioni, isolamenti e timidezze

Non serviva un sismografo ieri mattina a Palazzo Vermexio per percepire le vibrazioni politiche che hanno attraversato la riunione a porte chiuse per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque, società destinata, salvo sorprese, a gestire l’intero servizio idrico provinciale entro fine anno (con l’eccezione di Buscemi e Cassaro).

Protagonista, suo malgrado, il deputato nazionale Luca Cannata, in veste di consigliere comunale di Avola con delega di voto per Francofonte, che ha animato i lavori con toni accesi, a tratti esplosivi. Grida, epiteti e tensioni hanno oltrepassato le pareti della sala, diventando il simbolo di un’ennesima frattura politica all’interno del centrodestra provinciale.





Il tentativo di Cannata di cambiare gli equilibri presentando il nome dell’avvocato Gianluca Rossitto – vicino all’amministrazione Italia – non ha prodotto gli effetti sperati. Al contrario, i toni utilizzati avrebbero avuto un effetto boomerang, finendo per compattare il fronte opposto, quello guidato dall’asse Italia-Carta-Gennuso, a cui si è aggiunto, a sorpresa, anche il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare (Fratelli d’Italia), che ha di fatto preso le distanze dall’area Cannata.

A certificare lo strappo, un comunicato diffuso in serata dallo stesso Cannata, che ha parlato apertamente di “cricche” e non ha menzionato – volutamente – il primo cittadino megarese tra gli esponenti istituzionali di riferimento del partito. Un silenzio eloquente, che sa di rottura consumata.

Ma se nel centrodestra volano gli stracci, anche il centrosinistra non sembra uscire indenne dalla giornata. Il Partito Democratico, ancora una volta, si muove in ordine sparso. Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, ha abbandonato i lavori imbufalito dopo la bocciatura della sua proposta di nominare Alessandro Acquaviva come presidente del Consiglio di Sorveglianza a titolo gratuito.

Più defilato Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia, il cui atteggiamento è apparso a molti “timido”, con più astensioni che prese di posizione. Infine c’è Tiziano Spada, che, a differenza delle passate dinamiche politiche, come in occasione delle votazioni per la presidenza e il Consiglio del Libero Consorzio, ha scelto di stare dentro questo “campo largo”, una coalizione politica liquida. Proprio come l’acqua.