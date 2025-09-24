“Battigia e spiagge libere da catene”: manifestazione pacifica domenica a Siracusa

Il Comitato “Siracusa Rialzati” e il Partito Comunista Italiano annunciano una manifestazione pacifica per domenica con ritrovo alle 10:30 al Ponte Santa Lucia. La protesta ha lo scopo di denunciare la privatizzazione delle aree costiere e chiedere il libero e incondizionato accesso al mare per tutti i cittadini, in un contesto di crescente difficoltà per il popolo siracusano nell’accedere agli spazi pubblici e demaniali.

Il Comitato e il Partito Comunista Italiano sottolineano che, nonostante le leggi nazionali garantiscano il libero accesso al mare e alla battigia, molti tratti di costa a Siracusa rimangono di fatto inaccessibili, spesso a beneficio di privati, limitando il diritto dei cittadini di fruire del mare. L’iniziativa nasce proprio dalla mancata risposta delle istituzioni competenti, che non hanno affrontato adeguatamente il problema della privatizzazione delle spiagge.

La manifestazione è anche un invito diretto alle autorità affinché, ognuno per le proprie competenze, effettuino controlli più oggettivi e misure d’azione più efficaci per garantire l’applicazione delle leggi che tutelano la fruizione pubblica delle aree demaniali, predispongano un confronto urgente per risolvere il problema dell’accessibilità del litorale, da Sbarcadero Santa Lucia al Monumento ai Caduti d’Africa e si impegnino per tutelare e valorizzare il patrimonio costiero e assicurare la piena fruibilità delle spiagge.

Il corteo partirà dal Ponte Santa Lucia alle 10:30 e si snoderà lungo via Malta, raggiungendo: la Capitaneria di Porto, la Prefettura di Siracusa e il Comune di Siracusa. Il corteo non sarà motorizzato e prevede circa 40 partecipanti. La manifestazione si concluderà entro le 13:30.

Durante l’evento, i promotori, Marco Gambuzza e Giorgio Nanì La Terra, si incateneranno simbolicamente per rappresentare la privazione della libertà dei cittadini di accedere al mare. Lo slogan scelto per l’iniziativa è: “Battigia e spiagge libere da catene”, un chiaro riferimento al diritto negato di accedere alle risorse naturali del territorio siracusano. Gli organizzatori assicurano che la manifestazione avverrà in modo pacifico e dichiarano l’impegno a collaborare con le autorità per il corretto svolgimento dell’evento, sottolineando che questa azione non è solo simbolica, ma un appello concreto per garantire l’accesso libero al mare per tutti i cittadini.