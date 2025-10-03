Bcc Pachino prima in Italia tra le “banche medie” per sviluppo prodotti e servizi del gruppo Iccrea

La BCC di Pachino si è classificata al 1° posto a livello nazionale tra le Banche di Credito Cooperativo appartenenti alla categoria “Banche Medie” nello sviluppo dei prodotti e servizi del Gruppo BCC Iccrea nel 2024.

Questi riconoscimenti sono stati consegnati nell’ambito della BCC Cup, l’evento annuale organizzato dal Gruppo per valorizzare le BCC che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle varie aree di business.

“Questi risultati evidenziano il forte impegno della nostra Banca nel sostenere lo sviluppo del territorio e sono frutto della fiducia che i nostri collaboratori hanno saputo creare con i soci e clienti”, ha dichiarato il presidente Concetto Costa.

“Si tratta di un riconoscimento che testimonia il percorso evolutivo realizzato dalla nostra Banca nell’interpretazione delle esigenze del mercato – ha aggiunto il direttore generale Massimo Sena – che evidenzia il valore della sinergia che abbiamo creato con il Gruppo e le sue società”.