Beach Handball, l’Albatro under 16 sfiora lo scudetto

Scudetto sfiorato per la nostra U16M al campionato nazionale di Beach Handball a Grosseto. Seconda finale scudetto disputata dalla formazione U16 maschile e purtroppo sfuma il sogno del tricolore per i ragazzi siracusani sconfitti di misura dai pari età del Team Handball Mascalucia.

Una fase finale di campionato dominata dalle squadre siciliane che si sono aggiudicate tutti e tre i gradini del podio. Gli albatrini avevano infatti sconfitto il Marsala di Vito Di Giovanni in semifinale al termine di una partita combattuta e risolta shooutout a favore della squadra di Lorenzo Martelli. Prestazione maiuscola che non si è ripetuta purtroppo in finale.





Si chiude così una stagione intensissima dove il movimento giovanile è cresciuto in modo considerevole e nel campo dei risultati può mettere in bacheca un titolo regionale per l’U18, un titolo regionale U14, quello di vicecampioni d’Italia per gli U16 a cui si aggiunge quello del beach handball regionale con la finale scudetto appena disputata, e per ultimo, a sorpresa, il terzo posto degli U11 al torneo nazionale del festival della pallamano di Misano adriatico.

Per gli U14 anche la convocazione allo stage nazionale del progetto talenti per il terzino destro Leonardo Cinnirella (2011) e del portiere Samuele Romano (2013). Prende sempre più consistenza il format dell’Albatro Handball Academy con il riconoscimento delle “chiamate” agli stage nazionali di Davide Pivato (2008), Riccardo Giuffrida (2009), Davide Sortino (2009) e la segnalazione di Daniele D’Alberti (2009), atleti che saranno inseriti nell’ambito del progetto serie A Gold Albatro.

Numerose sono state le richieste di accesso al progetto Academy che saranno valutate nei prossimi giorni sulla base del riconoscimento del talento. Le attività giovanili ripartiranno subito dopo ferragosto.