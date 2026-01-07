Befana Solidale a Siracusa, una giornata di sorrisi per i bambini più fragili

Si è svolta ieri a Siracusa la Befana Solidale, un’iniziativa dedicata ai bambini dei contesti più fragili del territorio, all’insegna della condivisione e dell’attenzione sociale. All’evento ha preso parte anche una delegazione della segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Siracusa, a conferma dell’impegno del sindacato non solo sul piano professionale, ma anche su quello umano e sociale.

La manifestazione, organizzata dalla Consulta Civica, ha potuto contare sul supporto di numerose realtà associative e sindacali: la Croce Rossa Italiana, i cinofili della Protezione Civile Archimede, Ambiente e Salute, Cisl, FNC e il Siulp, sindacato della Polizia di Stato. Un lavoro di squadra che ha permesso di regalare una giornata di sorrisi e serenità a tanti bambini.

“Fare sindacato non significa stare chiusi in quattro mura ma proiettarsi a 360 gradi sul territorio“, hanno sottolineato in una nota congiunta i segretari generali provinciali di NSC Siracusa, Christian Monaco e Leandro Palermo. La partecipazione all’iniziativa, spiegano, vuole ribadire un messaggio chiaro: il territorio appartiene a tutti e va costruito quotidianamente attraverso legalità e valori che devono essere coltivati fin dall’infanzia.

Numerosi i bambini che, nel piazzale antistante la Chiesa di San Metodio in via Italia 103, hanno ricevuto un piccolo dono dalla Befana, simbolo di un gesto semplice ma carico di significato. Presenti anche diversi figli degli iscritti ai sindacati, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più partecipato e sentito.

“Non bisogna dare per scontate queste iniziative né ridurle a semplici rituali – hanno aggiunto i segretari – perché i bambini di oggi rappresentano la società di domani. Spetta a noi investire su di loro e mantenere vivi i valori umani, come un faro sempre acceso“.

Al termine della giornata, la segreteria provinciale NSC di Siracusa ha voluto ringraziare gli organizzatori, sottolineando come il proprio impegno “a 360 gradi” continui a essere riconosciuto anche nel panorama sociale, oltre che sindacale, attraverso una collaborazione costante con le realtà del territorio.