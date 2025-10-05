“Benessere mentale”, a Siracusa il convegno promosso dal Lions Club Siracusa Host

Domani, lunedì 6 ottobre nella sala convegni “Cammino” di via Lentini 42 a Siracusa, a partire dalle 16.30 si terrà il convegno incentrato sul “benessere mentale” promosso dal Lions club Siracusa Host, presieduto da Simona Falsaperla.

Dopo i saluti della presidentessa del club service, Falsaperla e quelli di Giovanbattista Aloi, presidente Lions zona 18, seguiranno gli interventi di Salvo Sorbello in qualità di presidente dell’Osservatorio civico di Siracusa che parlerà delle “nuove frontiere della medicina territoriale per la tutela della salute mentale”.

Subito dopo sarà il turno di Giusepe Reale, delegato del distretto Lions “area Salute: screening auditivi” che parlerà di “ascolto e comunicazione nella terza età”. Dopo gli interventi seguirà un dibattito con i presenti, mentre la conclusione sarà di Francesco Cirillo Dpg del distretto Lions 108Yb Sicilia.

“Da oggi – dice la presidentessa del Lions Club Siracusa Host, Simona Falsaperla – prende il via una settimana dedicata alla salute mentale e al benessere. Dal 4 al 12 ottobre 2025 una settimana dedicata alla salute mentale e al benessere, con incontri, eventi pubblici e attività di sensibilizzazione nei territori. L’iniziativa rientra nella “Settimana della Salute mentale” 2025 di Lions International, che mobilita i Lions su quella che per l’OMS è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale.”