Benessere psicologico a Siracusa, Zappulla (PD): “Serve una rete stabile di welfare territoriale, nessuno sia lasciato solo”

I recenti e gravi lutti che hanno colpito la città di Siracusa impone una riflessione profonda sul ruolo della politica e sulla gestione del disagio sociale. Zappulla (PD) è intervenuto con forza sulla questione, evidenziando come la politica non debba solo inaugurare opere, ma abbia il compito prioritario di trovare soluzioni ai disagi percepiti dai cittadini.

Secondo Zappulla, “viviamo in un’epoca complessa in cui giovani, anziani, famiglie e persone con disabilità si trovano spesso ad affrontare una profonda solitudine e l’assenza di punti di riferimento. Il rischio maggiore è che queste fragilità vengano intercettate troppo tardi, quando il disagio si è già trasformato in isolamento cronico o emergenza sociale. Per questo motivo, il benessere psicologico deve essere considerato a tutti gli effetti una questione pubblica che riguarda la capacità di una comunità di riconoscere la sofferenza e accompagnare chi vive nelle “periferie materiali e sociali”.

La politica non può sostituirsi agli affetti o agli specialisti, ma ha il dovere di costruire le condizioni affinché nessuno si senta abbandonato. Zappulla propone la creazione di reti territoriali vere, stabili e accessibili, capaci di mettere in sinergia: Scuole e Università; Servizi sociali e centri di ascolto; Sportelli psicologici e presìdi di prossimità; Realtà del terzo settore. L’obiettivo è superare un modello di welfare basato esclusivamente sull’emergenza, puntando invece su prevenzione, ascolto e presa in carico continua.

Nel suo intervento, Zappulla punta il dito contro la frammentazione degli strumenti attuali e denuncia l’assenza prolungata di figure istituzionali chiave. In particolare, viene segnalata la mancanza del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Queste figure, considerate “connettori” fondamentali per politiche più inclusive, tardano da anni ad arrivare nella città aretusea.

Il messaggio conclusivo è un monito per l’amministrazione e la classe dirigente: una città giusta non si misura dalle grandi opere, ma dalla sua capacità di prendersi cura delle persone e di non lasciare indietro nessuno, specialmente chi non riesce più nemmeno a chiedere aiuto.