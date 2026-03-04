Benzina e gasolio sempre più cari: rincari alla pompa e tensioni sul mercato globale

Tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia, con benzina e gasolio che registrano nuovi rincari alla pompa, in linea con l’andamento dei mercati internazionali dell’energia. A incidere è soprattutto il clima di tensione legato al blocco dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il trasporto globale di petrolio e gas.

Il timore di un’interruzione prolungata delle rotte commerciali ha già avuto effetti concreti: il Brent ha superato gli 80 dollari al barile, mentre il gasolio ha oltrepassato quota mille dollari a tonnellata, raggiungendo i livelli più alti da ottobre 2023. In questo contesto, anche i listini dei principali marchi continuano ad aggiornarsi al rialzo.

Secondo i dati rilevati su circa 20mila impianti e diffusi dall’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese, la benzina in modalità self service si attesta a 1,693 euro al litro, mentre il diesel sale a 1,753 euro al litro. Ancora più alti i prezzi al servito, con la benzina a 1,830 euro e il gasolio a 1,888 euro al litro. Sulle autostrade i costi risultano ulteriormente maggiorati, con la benzina self che sfiora 1,787 euro al litro.

Non riguarda solo i carburanti tradizionali: anche il gas registra un forte incremento. Ad Amsterdam il Ttf, punto di riferimento per il mercato europeo, ha segnato un balzo del 22% arrivando a 54,3 euro al megawattora, con un aumento complessivo del 53% in due giorni. Tra le cause, anche la chiusura in Qatar del più grande impianto mondiale di gas naturale liquefatto.

Prosegue inoltre la corsa del petrolio, con il Wti sopra i 75 dollari e il Brent oltre gli 82 dollari, dopo aver toccato picchi di 85 dollari al barile, livelli che non si vedevano da mesi.

Sul piano geopolitico, cresce l’attenzione internazionale: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, se necessario, la Marina americana potrebbe intervenire per scortare le petroliere e garantire la sicurezza delle rotte energetiche.

In questo scenario, gli aumenti alla pompa rischiano di proseguire anche nelle prossime settimane, con effetti diretti su famiglie e imprese, già alle prese con un costo dell’energia in continua evoluzione.