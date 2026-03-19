Benzina sul volto: uomo gravemente ustionato, trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Un uomo è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasferito in elisoccorso dall’ospedale Trigona di Noto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sarebbe arrivato intubato a causa delle ferite riportate, in particolare al volto e al collo.

Secondo le prime informazioni, l’uomo – titolare di un’attività a Noto – sarebbe stato colpito da un liquido infiammabile, verosimilmente benzina, ma la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire.

Sull’episodio sta indagando la polizia, che dovrà ricostruire con precisione quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità. Al momento non è ancora chiaro il contesto in cui si sarebbe verificato il fatto. Le condizioni dell’uomo sarebbero apparse subito serie, tanto da rendere necessario il trasferimento urgente in elisoccorso verso il centro specializzato del Cannizzaro.

Gli accertamenti sono in corso e si attendono ulteriori elementi per definire con maggiore precisione la vicenda.