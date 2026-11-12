Biblioteca Belvedere, 200 presenze settimanali e prestiti librari raddoppiati

Attualità · i laboratori

A partire da gennaio 2027, la biblioteca comunale di Belvedere ospiterà un laboratorio gratuito di lingua italiana aperto a immigrati e a quanti desiderano rafforzare le proprie competenze linguistiche. L’iniziativa offre percorsi formativi suddivisi su tre livelli (base, intermedio e avanzato) ed è guidata da docenti di provata esperienza e competenza nel settore.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e lo scambio culturale, offrendo strumenti concreti per padroneggiare la lingua italiana, nella vita quotidiana, nel contesto lavorativo e nelle relazioni interpersonali.

Il laboratorio di italiano è solo una delle ultime iniziative e fa parte di un percorso di condivisione del sapere che stimola e guida l’attività e che parte da una duplice domanda: cosa è una biblioteca e cosa può fare la biblioteca per il proprio pubblico? Domande alla quali si tenta di rispondere andando incontro alle esigenze, anche personali, dell’utenza favorendo così la nascita di un sistema di relazioni che alimenta l’attività stessa.

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Oggi la biblioteca effettua laboratori di spagnolo, di cucito, di ballo, di canto e di lettura, di teatro; a breve si apriranno quelli di fotografia, di cucina oltre a quello di Italiano. Particolare attenzione va data al laboratorio di canto, condotto da Carlo Muratori, che mira non solo a formare un coro della biblioteca ma anche al recupero della memoria attraverso l’indagine sui canti popolari e sulle loro origini e storie. Parimenti il laboratorio di lettura, che è caratterizzante, sviluppa le capacità di lettura e comprensione dei testi.

Le collaborazioni con le scuole, principalmente con il XII istituto comprensivo “Brancati”, permettono anche di investire sui ragazze e ragazzi, a cominciare dalla Materna, stimolando alla lettura anche e soprattutto i genitori.

La biblioteca vanta circa 200 presenze e 50 prestiti di libri la settimana: nel 2019 ne prestava 24, raddoppiando così la media rispetto l’anno precedente il Covid. Inoltre ha teso una fitta rete di relazioni con il territorio e con la città che ne fanno il luogo ideale per incontri, riflessioni e dibattiti. Segnaliamo soprattutto la collaborazione con l’associazione Ambiente e Salute e con Acto Sicilia.

Corsi, laboratori e incontri hanno trasformato uno spazio con dei libri in una casa abitata da una molteplicità di persone che partecipano per rendere ogni giorno la biblioteca un luogo accogliente e aperto a tutti. Un particolare ringraziamento va al personale del settore Cultura e turismo del Comune per l’impegno e lo spirito di collaborazione.