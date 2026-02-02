Biblioteca comunale di Ortigia, al via i lavori di messa in sicurezza: scattano divieti e modifiche alla viabilità

Le transenne davanti parlano della mancata sicurezza di un immobile che in città rappresenta un punto fermo della cultura locale: la Biblioteca comunale di Ortigia. Dopo il distacco di calcinacci dello scorso 2 ottobre, la struttura è rimasta chiusa. Adesso, però, il Comune corre ai ripari.
Con ordinanza dirigenziale, infatti, il settore mobilità e Trasporti ha disposto una serie di provvedimenti sulla viabilità in via dei Santi Coronati per consentire i lavori di messa in sicurezza della facciata della biblioteca, al civico 46.
Tempi e orari dei lavori
Gli interventi sono programmati dal 4 al 10 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18.
Modifiche alla viabilità
Le restrizioni interesseranno diversi tratti della strada:
-Dal civico 36 al civico 46: divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori.
-Dal civico 46 al civico 58: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, sempre con esclusione dei veicoli di servizio.
Per garantire la circolazione, è previsto un percorso alternativo: i veicoli provenienti da via dei Santi Coronati, giunti all’incrocio con la piazzetta di via dei Mergulensi, dovranno svoltare a sinistra e poi proseguire a destra verso via T. Gargallo.
Obblighi per la ditta esecutrice
La ditta incaricata dei lavori dovrà attenersi a precise prescrizioni:
-installazione della segnaletica stradale provvisoria conforme al Codice della Strada;
-garanzia del transito pedonale in sicurezza e della fruibilità degli stalli riservati alle persone con disabilità;
-mantenimento dell’area pulita e sgombero immediato della carreggiata in caso di emergenze.
L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della segnaletica. I controlli saranno affidati alla Polizia Municipale.
