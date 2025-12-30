Bici rubata e ritrovata, la storia a lieto fine raccontata dalla Questura di Siracusa

Una storia a lieto fine per il signor Dario, al quale ieri i poliziotti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno restituito la bicicletta elettrica che gli era stata rubata pochi giorni fa.

Grazie all’intervento tempestivo e alle indagini degli agenti, il furto è stato risolto e il proprietario ha potuto riabbracciare il suo mezzo, fondamentale per gli spostamenti quotidiani. La Polizia di Siracusa ribadisce così l’impegno costante nella tutela dei cittadini e nella lotta contro i reati predatori sul territorio.

Un piccolo episodio che, tuttavia, rappresenta un grande sollievo per chi subisce un furto e testimonia l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e fiducia alla comunità locale