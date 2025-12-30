Bilancio a Priolo. Bosco a Carta: “pensi a Melilli, questa città merita il meglio”

“L’attacco perpetrato nei confronti dell’amministrazione comunale di Priolo Gargallo da parte del sindaco di Melilli rappresenta, a mio avviso, una indebita intromissione nella vita democratica della nostra comunità. Vergognoso che i suoi consiglieri comunali si prestino a questi giochetti. Per mesi hanno paralizzato l’azione amministrativa. Hanno avuto il coraggio di bocciare tutto, di bloccare le opere pubbliche e di rovinare prima la festa dell’Angelo Custode e ora il Natale. Non si era mai vista la nostra città senza luminarie. A farne le spese, come sempre, è stata – ed è – la gente di Priolo. A causa dell’ostruzionismo realizzato da Grande Sicilia (che di Grande ha solo il nome), Priolo è sprofondato nel buio più totale”. A parlare è l’ex assessore Christian Bosco, dopo che il parlamentare regionale Peppe Carta, intervenendo sullo scontro istituzionale che si consumerà tra oggi e domani in Consiglio comunale, con la possibile bocciatura del bilancio e il conseguente tentativo del sindaco Pippo Gianni di far cadere il Consiglio comunale.

“Adesso che si prospetta la bocciatura del bilancio e, quindi, lo scioglimento del Consiglio Comunale – conclude Bosco – questi oppositori di professione sostengono di essere super-preoccupati. Avete boicottato l’estate priolese, rovinato la festa patronale, svilito la magia del Natale e tolto i fondi alle politiche sociali, ai disabili e allo sport. Quando avete fatto tutto ciò, non eravate preoccupati? Le vostre guerre, unite all’inadeguatezza di alcuni amministratori, hanno distrutto quel poco di buono che c’era nella nostra città. Sembra di rivedere quanto successo a Solarino l’anno scorso. Priolo, però, è un’altra storia. Qui non passerete. La nostra città, continuo a ripeterlo, merita di meglio”.