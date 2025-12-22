Bilancio di previsione a Siracusa: il 29 dicembre maratona in aula per l’approvazione. Di Mauro: “auspico ampia condivisione”

Per la prima volta nella storia amministrativa di Siracusa, il bilancio di previsione dell’anno successivo sarà discusso e con ogni probabilità approvato prima della fine dell’anno. L’appuntamento è fissato per domenica 29 dicembre, quando il Consiglio comunale si riunirà in aula per affrontare una vera e propria maratona consiliare dedicata al bilancio di previsione 2026.

A sottolineare la portata storica del passaggio è il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, che parla apertamente di un risultato mai raggiunto in precedenza. “Non è mai successo – spiega – che il bilancio di previsione venisse approvato nell’anno precedente. In passato si arrivava addirittura a dicembre dell’anno successivo, quando il bilancio era già scaduto. Questo è un dato importante, positivo, sia per il Consiglio comunale sia per l’Amministrazione”.

Un percorso che non è stato privo di tensioni. La scelta di portare il bilancio in aula prima del 31 dicembre ha infatti generato alcune polemiche, soprattutto tra i banchi dell’opposizione, per i tempi ristretti di esame del documento. “C’è stata una corsa contro il tempo – ammette Di Mauro – e qualche malumore è comprensibile. È vero che sarebbe stato meglio arrivare in aula dieci o quindici giorni prima e approfondire di più il lavoro in commissione”.

Tuttavia, il presidente rivendica la correttezza dell’iter seguito: “ci siamo mossi secondo quanto prevedeva la legge, che indicava il 31 dicembre come termine ultimo. In quel momento non c’era alcuna proroga e, una volta che le carte erano complete, non potevo non calendarizzare il bilancio”. Solo successivamente, infatti, è arrivata la proroga al 28 febbraio, ma la decisione di andare comunque in aula il 29 è stata confermata. Per domani a mezzanotte la scadenza della presentazione degli emendamenti. Negli ultimi anni l’amministrazione Italia ha progressivamente anticipato i tempi di approvazione del bilancio. Quest’anno si è fatto un passo ulteriore.

Quanto ai contenuti, il presidente del Consiglio non prevede un “bilancio lacrime e sangue”, ma piuttosto una manovra in continuità con quelle già approvate negli anni precedenti. E lancia un messaggio di apertura all’opposizione: “Il mio ruolo politico mi impone una condivisione quanto più ampia possibile. Anche i consiglieri di opposizione rappresentano una parte della città e devono poter dire la loro. Dare spazio agli emendamenti, laddove ci sono punti di incontro, è un fatto di rispetto istituzionale”.

Resta ferma, naturalmente, la distinzione tra maggioranza e opposizione. “Le visioni sulla città possono essere diverse – conclude Di Mauro – ma questo non esclude momenti di confronto e, su alcuni temi, anche di possibile convergenza”.

Il 29 dicembre, dunque, Siracusa si prepara a una seduta consiliare che potrebbe segnare un cambio di passo nella gestione finanziaria dell’Ente, con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno con uno strumento di programmazione già operativo.