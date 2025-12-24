Bilancio di previsione del Comune di Siracusa, il Pd presenta 144 emendamenti

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha depositato entro il termine di scadenza fissato alle 23.59 di ieri un totale di 144 emendamenti al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al bilancio di previsione del Comune di Siracusa, che sarà discusso in aula lunedì 29 dicembre.

Una mole di proposte che, come spiegano i consiglieri dem, Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla nasce da “un senso di responsabilità e da un amore incondizionato verso una città impietosamente sprofondata”, insieme all’intera provincia, all’ultimo posto della classifica nazionale sulla qualità della vita dei capoluoghi di provincia. Secondo il Partito Democratico, la manovra finanziaria predisposta dall’amministrazione appare “frettolosa” e priva di una reale attenzione alle numerose emergenze che interessano la città e i siracusani.

Gli emendamenti presentati delineano un’idea alternativa di città, orientata al riscatto e alla crescita. Al centro vi sono politiche per la promozione delle attività culturali, il rilancio delle biblioteche e iniziative diffuse anche nelle aree meno turistiche, insieme a un rafforzamento del sistema di protezione civile, con particolare attenzione al diserbo dei terreni incolti, alla gestione dell’amianto, al monitoraggio della qualità dell’aria e all’implementazione di efficaci sistemi di allerta in caso di emergenza.

Tra le proposte figura anche l’istituzione di un fondo di ristoro per le attività commerciali vittime di intimidazioni, il finanziamento di percorsi di educazione all’affettività e di prevenzione delle dipendenze da alcol, droghe e gioco d’azzardo, oltre a progetti di coinvolgimento e tirocinio per le persone con disabilità. Spazio, inoltre, alla manutenzione e gestione dei parchi cittadini, alla cura delle strade private ad uso pubblico e alla riqualificazione del Parco della Vittoria.

I consiglieri Sara Zappulla, Angelo Greco e Massimo Milazzo puntano anche a una serie di misure concrete per migliorare la vivibilità urbana: esenzioni sui trasporti per gli studenti, potenziamento dell’illuminazione pubblica, maggiore sicurezza attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle aree più esposte a fenomeni di microcriminalità, con particolare attenzione alle zone interessate da discariche abusive.

Nel pacchetto di emendamenti rientrano anche interventi per la valorizzazione delle aree balneari, l’aumento delle risorse destinate ai parcheggi e la creazione di nuove aree di sosta pubbliche, la realizzazione di nuove strade per migliorare la fluidità del traffico cittadino, un piano casa con soluzioni di cohousing, l’efficientamento della manutenzione del verde pubblico e azioni mirate contro la dispersione scolastica.

Non mancano proposte di carattere sociale: dalla costruzione di nuovi bagni pubblici al rafforzamento dei centri anziani e delle misure di sostegno alla terza età, dalla realizzazione di un “giardino della memoria” per ricordare le vittime di incidenti stradali ai fondi per consentire agli studenti siracusani di partecipare a viaggi di istruzione, festival e manifestazioni teatrali. Previsti anche interventi a sostegno dei senza tetto, delle persone costrette a curarsi fuori provincia per patologie oncologiche, dei malati neurodegenerativi e l’utilizzo di immobili e risorse comunali per favorire la nascita di incubatori d’impresa.

“Ci confronteremo in aula su queste e altre proposte – sottolinea il gruppo consiliare del Partito Democratico – per cambiare finalmente rotta e costruire una Siracusa diversa da quella attuale, una città in cui torni ad essere alta la qualità della vita“.