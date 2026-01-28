Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo: ammesse le parti civili. La madre: “pretendo giustizia”

È stata rinviata al 3 febbraio, alle 11.30, l’udienza preliminare del procedimento giudiziario sulla tragedia avvenuta il 27 giugno 2024 in contrada Falabia, a Palazzolo Acreide, dove perse la vita Vincenzo, un bambino di 9 anni, precipitato in un pozzo durante le attività di un grest estivo.

Nell’udienza di oggi, davanti al Gup Antonella Coniglio, il giudice ha ammesso la costituzione delle parti civili (madre, padre, fratelli e sorella), rappresentate dalla famiglia del minore. La decisione segna un passaggio rilevante nel procedimento, che entra ora in una fase più avanzata.

Il Gup ha quindi disposto il rinvio al prossimo 3 febbraio per valutare l’autorizzazione alla citazione dei responsabili civili, individuati nelle compagnie assicurative, chiamate a rispondere in relazione alle eventuali responsabilità risarcitorie connesse al processo.

Resta invariato il quadro accusatorio delineato dalla Procura di Siracusa, rappresentata dal Pm Davide Viscardi. Il principale capo d’imputazione è omicidio colposo, contestato a nove imputati. Tra questi figura il presidente e legale rappresentante della società La Contea Falabia, difeso dall’avvocato Peter Tomasello, accusato di non aver adottato adeguate misure di sicurezza e segnalazione del pozzo presente nel fondo agricolo, ritenuto non conforme alle normative e facilmente accessibile.

Coinvolti nel procedimento anche i dipendenti della Fondazione Anffass “Doniamo un Sorriso”, difesi dall’avvocato Domenico Mignosa, e le tre operatrici del Servizio Civile, assistite dagli avvocati Antonio Randazzo e Salvatore Scibetta, alle quali era affidata la vigilanza dei minori durante le attività del grest estivo.

Il prossimo passaggio processuale sarà dunque decisivo per definire il perimetro delle responsabilità civili, prima che il giudice si pronunci sull’eventuale rinvio a giudizio degli imputati e sul rito che sarà adottato dagli stessi, nel frattempo la madre Paola Carnemolla, presente all’udienza, ribadisce: “pretendo giustizia per il mio Vincenzo”