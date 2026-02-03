Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo. Citati i responsabili civili: prossima udienza il 10 marzo

È stata autorizzata la citazione dei responsabili civili nel procedimento giudiziario sulla tragedia avvenuta il 27 giugno 2024 in contrada Falabia, nel territorio di Palazzolo Acreide, dove perse la vita Vincenzo, il bambino di 9 anni precipitato in un pozzo durante le attività di un grest estivo. La prossima udienza è stata fissata al 10 marzo.

La decisione è stata assunta dal Gup Antonella Coniglio, che ha dato il via libera alla chiamata in causa delle compagnie assicurative in qualità di responsabili civili, chiamate a rispondere delle eventuali responsabilità risarcitorie connesse al processo. Il passaggio rappresenta un ulteriore avanzamento dell’udienza preliminare, dopo l’ammissione della costituzione delle parti civili (madre, padre, fratelli e sorella del minore).

Resta invariato il quadro accusatorio delineato dalla Procura di Siracusa, rappresentata dal Pm Davide Viscardi. Il capo d’imputazione principale è l’omicidio colposo, contestato a nove imputati. Tra questi figura il presidente e legale rappresentante della società La Contea Falabia, accusato di non aver adottato adeguate misure di sicurezza e segnalazione del pozzo presente nel fondo agricolo, ritenuto non conforme alle normative e facilmente accessibile.

Nel procedimento sono coinvolti anche dipendenti della Fondazione Anffass “Doniamo un Sorriso” e tre operatrici del Servizio Civile, alle quali era affidata la vigilanza dei minori durante le attività del grest estivo.

Con l’autorizzazione alla citazione dei responsabili civili, il procedimento entra ora in una fase cruciale: l’udienza del 10 marzo servirà a definire ulteriormente il perimetro delle responsabilità e a scandire i prossimi passaggi dell’iter giudiziario.