Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo: rinviata l’udienza preliminare, 9 imputati per omicidio colposo

Rinviata al 28 gennaio l’udienza preliminare prevista davanti al gup Antonella Coniglio nell’ambito del procedimento per la tragedia avvenuta il 27 giugno del 2024 in contrada Falabia, a Palazzolo Acreide, dove il bambino di 9 anni perse la vita dopo essere caduto in un pozzo. Nel corso della seduta, uno dei legali degli imputati ha chiesto il differimento dell’udienza per legittimo impedimento, richiesta che è stata accolta dal giudice, disponendo il rinvio del procedimento al 28 gennaio.

Resta invariato il quadro accusatorio delineato dalla Procura di Siracusa, rappresentata dal Pm Davide Viscardi: omicidio colposo è il principale capo d’imputazione contestato ai nove imputati, tra cui il presidente e legale rappresentante della società La Contea Falabia, ritenuto responsabile di non aver adottato adeguate misure di sicurezza e segnalazione del pozzo presente nel fondo agricolo, ritenuto non conforme alle normative vigenti e facilmente accessibile.

Coinvolti nel procedimento anche i dipendenti della Fondazione Anffass “Doniamo un Sorriso”, difesi dall’avvocato Domenico Mignosa, e le tre operatrici del Servizio Civile, assistite dagli avvocati Antonio Randazzo e Salvatore Scibetta, alle quali era affidata la vigilanza dei minori durante le attività del grest estivo.

Secondo l’accusa, gli imputati, a vario titolo, sarebbero stati consapevoli della presenza di fonti di pericolo nell’area e non avrebbero garantito un’adeguata sorveglianza, con l’aggravante di aver agito nonostante la prevedibilità dell’evento.

Il procedimento riprenderà dunque il 28 gennaio, quando il giudice sarà chiamato a valutare le richieste di costituzione delle parti civili (la famiglia del bimbo) e a decidere sull’eventuale rinvio a giudizio.