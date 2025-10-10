Bioraffineria Eni a Priolo, l’Ugl: “Progetto strategico, ma serve una visione complessiva per il polo”

L’Ugl Siracusa ritene di grande rilevanza l’avvio dell’iter autorizzativo avviato da Eni per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di trasformazione del sito industriale di Priolo Gargallo. Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda ha comunicato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dichiarato la procedibilità dell’istanza per la realizzazione di una bioraffineria e di un impianto di riciclo chimico delle plastiche, basato sulla tecnologia Hoop di Versalis.

La fase progettuale, già presentata e illustrata pubblicamente, prevede l’intervento nell’area oggi occupata dall’impianto di etilene di Versalis — che sarà gradualmente smantellato — e in una zona limitrofa dove sorgono strutture di servizio allo stabilimento. La nuova bioraffineria avrà una capacità produttiva di circa 500mila tonnellate l’anno, utilizzando residui e scarti di origine vegetale, grassi animali e oli vegetali come principali materie prime. Il progetto include anche la costruzione dell’impianto Ecofining, di una unità per il pretrattamento delle biomasse e di un impianto per la produzione di idrogeno.

L’impianto di Priolo sarà la seconda bioraffineria della Sicilia, e il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2028. “Questa trasformazione – scrive l’Ugl – rappresenta un passo strategico verso lo sviluppo sostenibile e l’innovazione tecnologica, puntando a massimizzare la resa nel recupero dei materiali e garantendo un’elevata flessibilità operativa grazie alla combinazione di un reattore di pirolisi ad alte prestazioni termiche, dell’intelligenza artificiale e del know-how industriale maturato da Eni e Versalis. Come UGL esprimiamo soddisfazione per l’avanzamento di un piano di trasformazione annunciato nell’ottobre 2024 e formalizzato con l’accordo firmato lo scorso marzo tra Eni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le organizzazioni sindacali, tra cui la stessa UGL. Si tratta di un tassello fondamentale nel percorso di decarbonizzazione e di transizione energetica del gruppo Eni e dell’intero polo industriale siracusano.”

Per l’organizzazione sindacale, però, questo importante passo adesso deve aprire una fase di confronto strutturato con il Governo per affrontare con serietà il tema del futuro complessivo del polo industriale della provincia di Siracusa.

“È necessario definire quali risorse destinare, quali filiere produttive sostenere e quale visione condivisa di sviluppo perseguire per i prossimi anni” dice ancora il sindacato. L’UGL Siracusa ribadisce la necessità di mettere al centro un piano di transizione integrato che contempli bonifiche ambientali, riconversione industriale e diversificazione produttiva, per garantire una vera rinascita economica e occupazionale del territorio, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.