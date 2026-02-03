Ultime news

Bioraffineria Eni-Q8 a Priolo, Urso: “Scelta industriale di grande valore”

"Un progetto fondato su basi finanziarie robuste e su una chiara prospettiva di lungo periodo"

“L’investimento annunciato da Eni e Q8 Italia rappresenta una scelta industriale strategica di grande valore per il polo di Priolo e per l’intera Sicilia. Un progetto fondato su basi finanziarie robuste e su una chiara prospettiva di lungo periodo, promosso da due grandi operatori già radicati con successo nell’Isola”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commentando l’annuncio della costruzione di una nuova bioraffineria a Priolo, in Sicilia.

“La nuova bioraffineria rafforzerà occupazione, competitività e riconversione sostenibile di un sito industriale storico, trasformandolo in una risorsa per il futuro energetico e produttivo nazionale”, ha concluso.


