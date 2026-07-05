Biotestamento a Siracusa: seconda provincia in Sicilia e 39° posto nazionale

In un contesto regionale dove il testamento biologico (DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento) fatica a decollare, la provincia di Siracusa emerge come una delle realtà più attive. Secondo i dati raccolti dall’Associazione Luca Coscioni attraverso un accesso agli atti generalizzato, la Sicilia si posiziona solo al quindicesimo posto nazionale per diffusione delle DAT, con una media di una disposizione ogni 226 abitanti. Tuttavia, analizzando il dettaglio provinciale, Siracusa mostra una consapevolezza superiore alla media regionale.
La provincia di Siracusa occupa il 39° posto nella classifica nazionale, posizionandosi come la seconda provincia in Sicilia per diffusione, subito dopo Caltanissetta (38ª). Con un totale di 1.639 DAT depositate, il territorio siracusano registra una disposizione ogni 150 abitanti, un dato significativamente migliore rispetto alla media regionale e superiore a grandi aree metropolitane come Catania (71ª), Messina (74ª) e Palermo, che chiude la classifica regionale al 107° posto nazionale.
Nonostante l’elevato numero di cittadini che decidono di depositare le proprie volontà presso i Comuni, emerge una criticità tecnica: il divario tra le DAT ricevute dagli uffici comunali e quelle effettivamente inserite nella Banca dati nazionale. Come sottolineato da Filomena Gallo e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni, “senza il diritto alla conoscenza, gli altri diritti restano solo sulla carta”.
L’assenza di una campagna informativa istituzionale e le mancanze del Ministero della Salute hanno reso fondamentale l’azione di monitoraggio civico per far emergere questi numeri. A livello locale, questo si traduce in situazioni emblematiche dove a centinaia di biotestamenti depositati corrispondono pochissimi inserimenti nel sistema telematico, rendendo potenzialmente difficile la consultazione medica in caso di emergenza.
Riepilogo per Comune (Provincia di Siracusa):
I seguenti dati indicano, per ogni comune, il numero di DAT registrate presso l’ufficio stato civile e il numero di DAT effettivamente inserite nel sistema (Banca dati nazionale).
Augusta: 151 registrate / 1 inserita
Avola: 219 registrate / 219 inserite
Buccheri: 3 registrate / 0 inserite
Buscemi: 1 registrata / 1 inserita
Canicattini: 17 registrate / 0 inserite
Carlentini: 85 registrate / 85 inserite
Cassaro: nessun dato disponibile
Ferla: 0 registrate / 0 inserite
Floridia: 75 registrate / 75 inserite
Francofonte: nessun dato disponibile
Lentini: nessun dato disponibile
Melilli: 146 registrate / 127 inserite
Noto: 124 registrate / 124 inserite
Pachino: nessun dato disponibile
Palazzolo Acreide: 30 registrate / 30 inserite
Portopalo: 16 registrate / 16 inserite
Priolo: 99 registrate / 99 inserite
Rosolini: nessun dato disponibile
Siracusa (Capoluogo): 673 registrate / 459 inserite
Solarino: nessun dato disponibile
Sortino: nessun dato disponibile
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