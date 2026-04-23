Bivona (Confindustria Sicilia): “Imprese protagoniste della transizione ma non vanno criminalizzate. Tutelare le nostre raffinerie, sono asset strategici nazionali”

“Confindustria Sicilia si farà carico di un rapporto continuo con le istituzioni per rappresentare i nodi del sistema produttivo più rilevante dell’economia siciliana, e per farsene portavoce presso il Governo nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona, nel corso del suo intervento all’apertura di Ecomed, ieri a Catania.

“La neutralità tecnologica non è un’opzione ideologica, è una necessità industriale: le imprese non si oppongono alla transizione, la stanno già facendo — con i biocarburanti, l’idrogeno verde, il recupero della CO₂. Ma vanno accompagnate, non criminalizzate”, ha spiegato Bivona.

Un passaggio cruciale dell’intervento ha riguardato l’impatto economico delle normative ambientali. “Il sistema ETS – ha proseguito Bivona – con permessi decuplicati in dieci anni, ha drenato 300 milioni di euro, solo nel 2024, alle imprese siciliane: è ora di rivedere quelle regole europee per tenere insieme competitività e decarbonizzazione”.

In chiusura, il presidente degli industriali siciliani ha lanciato un chiaro messaggio sulla centralità dell’Isola: “Solo per fare un esempio – ha concluso Bivona -, le raffinerie siciliane rappresentano il 60% della capacità nazionale di raffinazione: sono asset strategici per la sicurezza energetica del Paese e devono essere tutelate come tali”.