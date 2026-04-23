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Ecomed a Catania

Bivona (Confindustria Sicilia): “Imprese protagoniste della transizione ma non vanno criminalizzate. Tutelare le nostre raffinerie, sono asset strategici nazionali”

Un passaggio cruciale dell'intervento ha riguardato l'impatto economico delle normative ambientali

Diego Bivona

Un passaggio cruciale dell'intervento ha riguardato l'impatto economico delle normative ambientali

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“Confindustria Sicilia si farà carico di un rapporto continuo con le istituzioni per rappresentare i nodi del sistema produttivo più rilevante dell’economia siciliana, e per farsene portavoce presso il Governo nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona, nel corso del suo intervento all’apertura di Ecomed, ieri a Catania.

“La neutralità tecnologica non è un’opzione ideologica, è una necessità industriale: le imprese non si oppongono alla transizione, la stanno già facendo — con i biocarburanti, l’idrogeno verde, il recupero della CO₂. Ma vanno accompagnate, non criminalizzate”, ha spiegato Bivona.

Un passaggio cruciale dell’intervento ha riguardato l’impatto economico delle normative ambientali. “Il sistema ETS – ha proseguito Bivona – con permessi decuplicati in dieci anni, ha drenato 300 milioni di euro, solo nel 2024, alle imprese siciliane: è ora di rivedere quelle regole europee per tenere insieme competitività e decarbonizzazione”.

In chiusura, il presidente degli industriali siciliani ha lanciato un chiaro messaggio sulla centralità dell’Isola: “Solo per fare un esempio – ha concluso Bivona -, le raffinerie siciliane rappresentano il 60% della capacità nazionale di raffinazione: sono asset strategici per la sicurezza energetica del Paese e devono essere tutelate come tali”.


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